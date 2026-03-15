Wie diese Ministranten zu globalen Skistars wurden

Warum sie als Skifamilie so gut sind, erklärte der nach Cortina fünffache Paralympicssieger Johannes Aigner Freitag in der „ZIB 2“ so: „Wir sind schon früh gefördert worden.“ Mama Petra, die selbst sehbehindert ist, erzählt der „Krone“: „Ich selbst bin noch versteckt worden, durfte vieles nicht machen. Ich hörte immer, das sei zu gefährlich. Daher haben wir unseren Kindern alles erlaubt, was sie machen wollten. Skifahren hat ihnen am meisten Spaß gemacht.“
Historisch! Österreich erlebte mit siebenmal Gold, zweimal Silber und viermal Bronze die erfolgreichsten Winter-Paralympics seit der neuen Klasseneinteilung 2006. Herausragend waren die sehbeeinträchtigten Geschwister Veronika Aigner (4 x Gold, 1 x Silber) und Johannes Aigner (3 x Gold, 1 x Bronze), die bei der Schlussfeier auch Österreichs Fahne trugen.
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