Sturms Kantersieg „fast schon paradox“

Die Wiener Austria kassierte am Sonntag eine bittere 2:5-Pleite gegen Sturm Graz. Hier gibt es die Stimmen zum Spiel.
Stephan Helm (Austria-Trainer): „Das Momentum ist überhaupt nicht auf unsere Seite gefallen. Wir können mehrere Male in Führung gehen, geraten in Rückstand und dann gibt es noch eine Gelb-Rote. Dann verlieren wir schon den Faden, aber ich denke, dass wir gezeigt haben, dass einiges Potenzial in uns steckt. Wir müssen einfach draufbleiben. In den nächsten neun Runden ist noch so viel möglich, es wird eng bleiben.“
Fabio Ingolitsch (Sturm-Trainer): „Ein verrücktes Spiel, ein Spektakel für die Zuschauer. Wir freuen uns riesig über dieses Ergebnis und nehmen den Flow gerne mit. Wir müssen aber schon ehrlich sein, dass wir in vielen Spielphasen nicht gut waren und es fast schon paradox ist, dass wir hier ein 5:2 einfahren. Wir können morgen ganz gut mit Kontrasten aufzeigen, was wir wollen und was wir nicht wollen. Wir sind mit der besten Ausgangslage in die Meistergruppe gestartet. Wir haben das erste von zehn Finalspielen gewonnen und deshalb haben wir auch wieder die beste Ausgangslage für die nächste Runde.“
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