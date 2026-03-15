Sturms Kantersieg „fast schon paradox“

Fabio Ingolitsch (Sturm-Trainer): „Ein verrücktes Spiel, ein Spektakel für die Zuschauer. Wir freuen uns riesig über dieses Ergebnis und nehmen den Flow gerne mit. Wir müssen aber schon ehrlich sein, dass wir in vielen Spielphasen nicht gut waren und es fast schon paradox ist, dass wir hier ein 5:2 einfahren. Wir können morgen ganz gut mit Kontrasten aufzeigen, was wir wollen und was wir nicht wollen. Wir sind mit der besten Ausgangslage in die Meistergruppe gestartet. Wir haben das erste von zehn Finalspielen gewonnen und deshalb haben wir auch wieder die beste Ausgangslage für die nächste Runde.“