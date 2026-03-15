Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

ICE Hockey League

KAC gewinnt erstes Match nach Murray-Drama

Eishockey
15.03.2026 20:44
Jubel beim KAC
Jubel beim KAC(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der KAC hat am Sonntag die Neuauflage der abgebrochenen Auftakt-Viertelfinalpartie der ICE Hockey League gegen Fehervar in der Heidi-Horten-Arena gewonnen.

0 Kommentare

Die Klagenfurter setzten sich fünf Tage nach dem Zusammenbruch und der Wiederbelebung von Jordan Murray wegen eines Herzstillstands 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) durch. Die Tore vor 4400 Fans erzielten Nolan Moyle (25.), Nick Petersen (55.) und Simeon Schwinger (59./EN).

(Bild: GEPA)

Murray sendet Grußbotschaft
Murray befindet sich mittlerweile auf der Normalstation des Klagenfurter Klinikums, wo er sich an der Seite seiner Lebensgefährtin und seiner aus Kanada angereisten Eltern erholt. Auch einige Teamkollegen besuchten den 33-Jährigen in den vergangenen Tagen. Vor dem dem Sonntagsspiel wandte er sich mit einer schriftlichen Grußbotschaft an die KAC-Fans und bedankte sich für die große Anteilnahme und Unterstützung sowie das lebensrettende Einschreiten der Ärzte in der Halle. Er sei auf dem Weg der Besserung und hoffe, das Krankenhaus im Laufe der kommenden Woche verlassen zu können, so Murray.

Lesen Sie auch:
KAC-Verteidiger Jordan Murray ist nach dem Zusammenbruch auf der Normalstation.
Krone Plus Logo
KAC-Scorer bleibt fix
Murray-Besuch: Auf der Station wurde gelacht
15.03.2026
Nach Herzstillstand
Aufgewacht! KAC-Crack Murray ist bei Bewusstsein
11.03.2026
Schock in der Eishalle
KAC-Crack Murray nach Herzstillstand reanimiert
10.03.2026

Die zweite Partie der Serie im Modus „best of seven“ gegen Fehervar steigt am Dienstag in Ungarn. In den anderen drei Viertelfinalserien stehen da schon die jeweils vierten Spiele auf dem Programm.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Eishockey
15.03.2026 20:44
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
230.907 mal gelesen
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
175.040 mal gelesen
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
142.213 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Wirtschaft
OMV-Chef warnt: Uns könnte der Treibstoff ausgehen
1517 mal kommentiert
OMV-Chef Alfred Stern war am Samstag zu Gast im Ö1-„Journal“.
Innenpolitik
Politstreit um Spritpreise und Pendlerpauschale
957 mal kommentiert
Die Preise an der Zapfsäule treiben die Politik um
Kolumnen
Warum sich das Nichtstun im ORF bitter rächen kann
914 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl im letzten ORF-„Sommergespräch“ im September 2025
Mehr Eishockey
ICE Hockey League
KAC gewinnt erstes Match nach Murray-Drama
Eishockey – NHL
Rossi-Tor bei 2:5 von Vancouver gegen Seattle
Krone Plus Logo
KAC-Scorer bleibt fix
Murray-Besuch: Auf der Station wurde gelacht
Eishockey-Liga
Red Bull Salzburg vor frühem Aus im Viertelfinale!
Vor Halbfinal-Einzug
99ers ließen es krachen – Matchpucks liegen bereit

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf