KAC gewinnt erstes Match nach Murray-Drama

Murray sendet Grußbotschaft

Murray befindet sich mittlerweile auf der Normalstation des Klagenfurter Klinikums, wo er sich an der Seite seiner Lebensgefährtin und seiner aus Kanada angereisten Eltern erholt. Auch einige Teamkollegen besuchten den 33-Jährigen in den vergangenen Tagen. Vor dem dem Sonntagsspiel wandte er sich mit einer schriftlichen Grußbotschaft an die KAC-Fans und bedankte sich für die große Anteilnahme und Unterstützung sowie das lebensrettende Einschreiten der Ärzte in der Halle. Er sei auf dem Weg der Besserung und hoffe, das Krankenhaus im Laufe der kommenden Woche verlassen zu können, so Murray.