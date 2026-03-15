KAC gewinnt erstes Match nach Murray-Drama

Der KAC hat am Sonntag die Neuauflage der abgebrochenen Auftakt-Viertelfinalpartie der ICE Hockey League gegen Fehervar in der Heidi-Horten-Arena gewonnen.
Die Klagenfurter setzten sich fünf Tage nach dem Zusammenbruch und der Wiederbelebung von Jordan Murray wegen eines Herzstillstands 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) durch. Die Tore vor 4400 Fans erzielten Nolan Moyle (25.), Nick Petersen (55.) und Simeon Schwinger (59./EN).
Murray sendet Grußbotschaft
Murray befindet sich mittlerweile auf der Normalstation des Klagenfurter Klinikums, wo er sich an der Seite seiner Lebensgefährtin und seiner aus Kanada angereisten Eltern erholt. Auch einige Teamkollegen besuchten den 33-Jährigen in den vergangenen Tagen. Vor dem dem Sonntagsspiel wandte er sich mit einer schriftlichen Grußbotschaft an die KAC-Fans und bedankte sich für die große Anteilnahme und Unterstützung sowie das lebensrettende Einschreiten der Ärzte in der Halle. Er sei auf dem Weg der Besserung und hoffe, das Krankenhaus im Laufe der kommenden Woche verlassen zu können, so Murray.
Die zweite Partie der Serie im Modus „best of seven“ gegen Fehervar steigt am Dienstag in Ungarn. In den anderen drei Viertelfinalserien stehen da schon die jeweils vierten Spiele auf dem Programm.
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