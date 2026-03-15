Lenker rast über Hundewiese, gefährdet Menschen

Zu einer gefährlichen Verfolgungsjagd ist es am Sonntag in Klagenfurt gekommen. Der Lenker raste über eine Hundewiese, gefährdete Menschenleben und demolierte eine Verkehrsanlage.
Wilde Szenen haben sich am Sonntag in Klagenfurt ereignet. Ein Pkw-Lenker entzog sich einer Polizeikontrolle, er raste den Beamten davon. Dem nicht genug, fuhr er über einen Hundetrainingsplatz, beschädigte nicht nur die Anlage, sondern gefährdete auch Menschenleben.
„Anfangs war nicht bekannt, ob es Verletzte gibt. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich nämlich auch Personen am Platz. Doch verletzt wurde zum Glück niemand“, heißt es von Seiten der Polizei.
Ampel beschädigt
Bei der Verfolgungsjagd wurde auch die Ampelanlage an der Kreuzung Görtschitztalstraße/Pischeldorferstraße beschädigt, die deshalb nicht mehr funktioniert.
Der Polizei gelang es, den Täter zu fassen. Am Sonntagabend wurde der Täter einvernommen. Ermittlungen zum Tathergang laufen.
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