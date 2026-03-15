Seiler zieht sich nach Gewaltvorwürfen zurück

Fritz „Fire“ Strba, der Manager der Band Seiler & Speer, will am Montag Akteneinsicht bei der Staatsanwaltschaft nehmen, um sich über die Brisanz der Causa zu informieren. Christopher Seiler will sich erst wieder äußern, „wann die Ermittlungen abgeschlossen sind“. Dann gibt es Fakten, sagt er. Die „Krone“ bat übrigens Musik-Kollegen der Band um Stellungnahmen – vergebens.