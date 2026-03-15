Sabalenka holt sich ersten Titel in Indian Wells

Trotz Inter-Vorlage: Milan patzt im Meisterrennen
Serie A
Die Belarussin Aryna Sabalenka hat die Kasachin Jelena Rybakina am Sonntag beim WTA1000-Turnier von Indian Wells in einem hart umkämpften Finale mit 3:6, 6:3, 7:6(6) bezwungen.
Die Weltranglistenführende sicherte sich nach Finalniederlagen 2023 und im Vorjahr ihren ersten Titel in Kalifornien.
Insgesamt ist es für die 27-Jährige der 23. Titel auf der Tour.
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