Dreifache Mutter tot: Heftiger Streit am Vorabend

Eine dreifache Mutter (37) wollte sich aus den Fängen ihres gewalttätigen Ehemannes (31) befreien. Sie zeigte ihn an und erwirkte ein Betretungs- und Annäherungsverbot. Dennoch ist sie nun tot – kaltblütig erstochen von ihm. Viele Fragen sind offen, die „Krone“ kennt bereits einige Antworten – etwa: Ein massiver Streit am Vorabend brachte das Fass zum Überlaufen.