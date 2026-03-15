Dreifache Mutter tot: Heftiger Streit am Vorabend

Union Berlin feiert wichtigen Sieg in Freiburg
Deutsche Bundesliga
Eine dreifache Mutter (37) wollte sich aus den Fängen ihres gewalttätigen Ehemannes (31) befreien. Sie zeigte ihn an und erwirkte ein Betretungs- und Annäherungsverbot. Dennoch ist sie nun tot – kaltblütig erstochen von ihm. Viele Fragen sind offen, die „Krone“ kennt bereits einige Antworten – etwa: Ein massiver Streit am Vorabend brachte das Fass zum Überlaufen.
Und schon wieder ist es passiert! Eine Frau wurde von ihrem Ehemann getötet – nach monatelangem Ertragen vieler Gräueltaten, die er ihr angetan hat. Im konkreten Fall handelt es sich um eine 37-jährige Österreicherin und einen 31-jährigen Türken.
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