Diese Ziele werden im Sommer von Linz angeflogen

Umsteigeverbindungen in Frankfurt im März buchbar

In Zukunft interessant für Urlauberinnen und Urlauber wird auch die Linienverbindung nach Frankfurt, die ab 29. März wieder aufgenommen wird, täglich verkehrt und vom Land Oberösterreich in den kommenden vier Jahren mit bis zu 36 Millionen Euro subventioniert wird. Denn im Laufe des März sollen Umsteigeverbindungen von Linz über Frankfurt bis zum endgültigen Reiseziel durchgebucht werden können. So sind mit einem Umstieg beim deutschen Drehkreuz weitere Destinationen vom Linzer Flughafen aus erreichbar.