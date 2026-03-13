Diese Ziele werden im Sommer von Linz angeflogen

Der Sommerflugplan des Linzer Flughafens ist fixiert: Urlauber können von Oberösterreichs Landeshauptstadt aus heuer regelmäßig nach Griechenland, Kroatien, Spanien, Ägypten und die Türkei abheben.
Neben den finanziellen Turbulenzen am Linzer Flughafen – er schreibt seit fünf Jahren Verluste – laufen am Airport freilich auch die Turbinen von Passagiermaschinen: Der Charterflugplan für den Sommer ist fixiert.
Nach Kreta geht es dreimal wöchentlich, nach Rhodos, Mallorca und Hurghada jeweils zweimal. Und einmal pro Woche können Sonnenanbeter nach Kos (Sonntags), Kefalonia (Donnerstags), Lefkas (Samstags) und Brac (ebenfalls Samstags) abheben.
Zusätzlich bietet die Billigfluglinie Ryanair auch im Sommer ihre Destinationen ab Linz an: Das spanische Alicante, die italienische Hafenstadt Bari sowie London.
Umsteigeverbindungen in Frankfurt im März buchbar
In Zukunft interessant für Urlauberinnen und Urlauber wird auch die Linienverbindung nach Frankfurt, die ab 29. März wieder aufgenommen wird, täglich verkehrt und vom Land Oberösterreich in den kommenden vier Jahren mit bis zu 36 Millionen Euro subventioniert wird. Denn im Laufe des März sollen Umsteigeverbindungen von Linz über Frankfurt bis zum endgültigen Reiseziel durchgebucht werden können. So sind mit einem Umstieg beim deutschen Drehkreuz weitere Destinationen vom Linzer Flughafen aus erreichbar.
