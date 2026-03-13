Vorteilswelt
Mallorca, Brac und Co.

Diese Ziele werden im Sommer von Linz angeflogen

Oberösterreich
13.03.2026 09:00
Im Sommer gibt es am Linzer Airport wieder zusätzliche Charterflüge.
Im Sommer gibt es am Linzer Airport wieder zusätzliche Charterflüge.(Bild: Flughafen Linz)
Von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Der Sommerflugplan des Linzer Flughafens ist fixiert: Urlauber können von Oberösterreichs Landeshauptstadt aus heuer regelmäßig nach Griechenland, Kroatien, Spanien, Ägypten und die Türkei abheben.

Neben den finanziellen Turbulenzen am Linzer Flughafen – er schreibt seit fünf Jahren Verluste – laufen am Airport freilich auch die Turbinen von Passagiermaschinen: Der Charterflugplan für den Sommer ist fixiert.

Nach Kreta geht es dreimal wöchentlich, nach Rhodos, Mallorca und Hurghada jeweils zweimal. Und einmal pro Woche können Sonnenanbeter nach Kos (Sonntags), Kefalonia (Donnerstags), Lefkas (Samstags) und Brac (ebenfalls Samstags) abheben.

Zusätzlich bietet die Billigfluglinie Ryanair auch im Sommer ihre Destinationen ab Linz an: Das spanische Alicante, die italienische Hafenstadt Bari sowie London.

Lesen Sie auch:
Über den Linzer Flughafen wird derzeit viel diskutiert.
Kritik der Grünen:
„Millionen für Business-Shuttle nach Frankfurt“
10.03.2026
Entscheidung gefallen
Deutscher Manager wird neuer Chef am Airport Linz
27.02.2026

Umsteigeverbindungen in Frankfurt im März buchbar
In Zukunft interessant für Urlauberinnen und Urlauber wird auch die Linienverbindung nach Frankfurt, die ab 29. März wieder aufgenommen wird, täglich verkehrt und vom Land Oberösterreich in den kommenden vier Jahren mit bis zu 36 Millionen Euro subventioniert wird. Denn im Laufe des März sollen Umsteigeverbindungen von Linz über Frankfurt bis zum endgültigen Reiseziel durchgebucht werden können. So sind mit einem Umstieg beim deutschen Drehkreuz weitere Destinationen vom Linzer Flughafen aus erreichbar.

Oberösterreich
13.03.2026 09:00
Mallorca, Brac und Co.
Diese Ziele werden im Sommer von Linz angeflogen
Einbruch in Pfarrheim
„Der entstandene Schaden ist größer als Beute“
„Krone“-Talk
Chris Norman: „Die Musik bedeutet mir alles“
Krone Plus Logo
Wegen Spritpreisen
Tankstellen-Chefin: „Wir werden schon beschimpft!“
Bundesliga im Ticker
Der LASK empfängt Hartberg – ab 19.30 Uhr LIVE
