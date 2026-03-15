Diese Frau weiß, wie wir uralt werden können

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Gesunde Ernährung, viel Bewegung, kein Stress und genug Schlaf: Müssen wir uns wirklich an all das halten, um länger zu leben? Wer schafft das schon? Es geht auch viel einfacher, sagt Altersforscherin Corina Madreiter-Sokolowski von der MedUni Graz, und das (fast) ohne Disziplin.
Vielleicht hätte Jeanne Calment nicht mit dem Rauchen aufhören dürfen. Im Alter von 21 Jahren zündete sich die im Jahr 1875 geborene Französin ihre erste Zigarette an. Erst wenige Jahre vor ihrem Tod hörte sie damit auf, und das nur, weil ihre Sehkraft so schlecht wurde, dass sie sich keine mehr anzünden konnte.
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