Diese Frau weiß, wie wir uralt werden können

Vielleicht hätte Jeanne Calment nicht mit dem Rauchen aufhören dürfen. Im Alter von 21 Jahren zündete sich die im Jahr 1875 geborene Französin ihre erste Zigarette an. Erst wenige Jahre vor ihrem Tod hörte sie damit auf, und das nur, weil ihre Sehkraft so schlecht wurde, dass sie sich keine mehr anzünden konnte.