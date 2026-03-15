Die atemberaubendsten Roben der Oscar-Nacht 2026

Und der Oscar für die schönste Robe der Nacht geht an ... Ja, an wen denn eigentlich? Die Wahl fällt auch heuer wahnsinnig schwer. Denn wenn die Academy-Awards rufen, dann packen die Hollywood-Beautys ihre tollsten Kleider aus. Wir haben hier die spektakulärsten Roben der diesjährigen Oscar-Gala für Sie gesammelt.