Die atemberaubendsten Roben der Oscar-Nacht 2026

Und der Oscar für die schönste Robe der Nacht geht an ... Ja, an wen denn eigentlich? Die Wahl fällt auch heuer wahnsinnig schwer. Denn wenn die Academy-Awards rufen, dann packen die Hollywood-Beautys ihre tollsten Kleider aus. Wir haben hier die spektakulärsten Roben der diesjährigen Oscar-Gala für Sie gesammelt.
Den Wow-Moment am roten Teppich konnte eindeutig Jessie Buckley für sich verbuchen. Die große Oscar-Favoritin des Abends kam in einer schulterfreien Robe in Rosa mit rotem Schalkragen von Chanel, die nicht mehr Hollywood-Glamour hätte versprühen können.
Dazu kombinierte Buckley zarten Diamantschmuck und ein strahlendes Lächeln, während sie ihre Frisur im Sleek Look gestylt hatte.
Moore in Federn-Robe
Demi Moore schimmerte in Schwarz, Blau und Grün und erinnerte in ihrer prachtvollen Federn-Robe von Gucci fast an einen eleganten Pfau.
Auf klassisches Schwarz und Spitze setzte hingegen Zoe Saldaña. Die Schauspielerin trug eine Robe von Saint Laurent. Ginnifer Goodwin kam ebenfalls in Schwarz und trug eine Robe von Monse, die tiefe Einblicke gewährte.
Klum glänzte neben Hollywood-Promis
Heidi Klum machte auf dem roten Teppich bei den Oscars Hollywoods A-Liga jede Menge Konkurrenz. Sie kam in einer nudefarbenen Robe von Chrome Hearts, die über und über mit Perlen bestickt war.
Dazu kombinierte die 52-Jährige einen mehrreihigen Perlen-Choker sowie Sandaletten. Einfach top!
Zarte Pastelltöne und sexy Kurven
Chase Infinity zählte mit ihrer fliederfarbenen Robe mit Rüschen-Schleppe von Louis Vuitton zu den Hinguckern des Abends. Ebenso wie McKenna Grace, die in ihrer rosaroten Robe von Vera Wang wie eine Prinzessin aussah.
Die heißesten Kurven des Abends stellte unter anderem „Euphoria“-Star Barbie Ferreira zur Schau. Sie begeisterte in einer royalblauen Robe von GapStudio by Zac Posen.
Noch mehr Traumroben der Oscar-Nacht gibt es hier zum Durchklicken:
In Los Angeles werden am Sonntagabend zum 98. Mal die Oscars vergeben. Die große Gala steigt auch heuer wieder im Dolby Theatre.
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