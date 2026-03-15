Warum „grüne“ Politik auch den Öko-Strom verteuert

Wenn der Wind nicht reicht, kommen fossile Quellen dazu

Ein Beispiel veranschaulicht das Problem: Erneuerbare Energien wie Wind, Wasser und Solar stellen Strom günstig her und – da sie umweltfreundlich sind– ohne CO₂-Kosten. Doch reichen sie nicht aus, kommen fossile Kraftwerke dazu. Sie müssen aber CO₂-Zertifikate kaufen, was die Kosten ziemlich erhöht. Produziert ein Gaskraftwerk zum Beispiel Strom für 90 Euro pro Megawattstunde, kommen noch 30 Euro CO₂-Kosten dazu, der Marktpreis beträgt dann 120 Euro, und dieser Marktpreis gilt dann auch für grüne Energie.