Ein Streifzug durch Graz

Bevor es in der langen Röhre aber nach unten geht, sollten Sie die Schönheit des Schloßbergs genießen. Egal, ob Sie es sich bei einer kleinen Pause im Herbersteingarten direkt unter dem Uhrturm gemütlich machen oder über die vertauschten Stunden- und Minutenzeiger des Grazer Wahrzeichens rätseln – ein Ausflug auf den Stadtberg gehört zu jedem Besuch dazu. Und jene, denen es mit der Rutsche zu schnell nach unten geht, können stattdessen auch die rund 260 Stufen des Felsensteigs, den Schloßberglift, die Schloßbergbahn oder den Spazierweg zum Karmeliterplatz nehmen.