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Nacht im Wald

Abgängiger (70) bei Suchaktion tot aufgefunden

Chronik
15.03.2026 20:41
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Philipp Neuner
Von Philipp Neuner

Trauriges Ende einer großen Suchaktion im Bezirk Landeck: Ein 70-Jähriger wurde Sonntagmittag in einem Waldstück tot aufgefunden. Er hatte sein Wohnhaus am Abend zuvor verlassen. 

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Am Samstag gegen 18.30 Uhr verließ ein 70-jähriger Österreicher sein Wohnhaus in Stanz bei Landeck. Nachdem er bis zum Sonntag nicht nach Hause zurückgekehrt war, wurde der Vorfall gegen 10.20 Uhr der Polizei gemeldet.

Große Suchaktion gestartet
Daraufhin wurde umgehend eine großangelegte Suchaktion eingeleitet. An dieser beteiligten sich die Alpinpolizei, Bergrettung Landeck inklusive Hundestaffel, Polizeidiensthundeführer sowie die Feuerwehren Landeck und Stanz bei Landeck.

Im Zuge des Sucheinsatzes konnte der abgängige Mann schließlich um 12:56 Uhr in einem Waldstück nur noch tot aufgefunden werden. 

Zur Klärung der Todesursache wurde eine Obduktion angeordnet.

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