Oscar-Nacht: Die glamourösen Bilder von Red Carpet

In Hollywood ist es wieder so weit: Die Academy Awards werden verliehen. In der Nacht auf Montag blickt die Filmwelt nach Los Angeles, wenn es wieder heißt: „And the Oscar goes to …“. Noch aber gehört die Bühne dem Red Carpet: Wer ist da – und wer sorgt für den größten Glamour-Auftritt?
Schon vor der großen Oscar-Gala, die um Mitternacht startet, wird am Red Carpet ordentlich aufgedreht: Supermodel Heidi Klum zog im funkelnden Perlen-Kleid alle Blicke auf sich, Österreichs Shootingstar Felix Kammerer mischte sich unter die Hollywood-Stars. Rose Byrne sorgte in einer eleganten Dior-Robe für Glamour, während Barbie Ferreira in kräftigem Lila einen der auffälligsten Auftritte des Abends hinlegte. Elle Fanning bezauberte in einem weißen Kleid von Givenchy.
Hier sind die Bilder vom Red Carpet zum Durchklicken:
Favoriten bei der Oscar-Gala
Bei der 98. Oscar-Vergabe geht das musikalische Vampir-Südstaatendrama „Blood & Sinners“ mit 16 Nominierungen als Favorit ins Rennen.
Der schwarzhumorige Politthriller „One Battle After Another“ hat 13 Gewinnchancen, gefolgt von dem Monsterfilm „Frankenstein“, der Tragikomödie „Marty Supreme“ und dem norwegischen Familiendrama „Sentimental Value“ mit je neun Nominierungen. Acht Nennungen holte das Drama „Hamnet“ über die Shakespeare-Familie.
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