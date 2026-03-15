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Oscar-Nacht: Die glamourösen Bilder von Red Carpet

Society International
15.03.2026 23:15
Heidi Klum strahlte in einem perlenbesetzten Kleid am Red Carpet!
Heidi Klum strahlte in einem perlenbesetzten Kleid am Red Carpet!(Bild: EPA/RYAN SUN)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

In Hollywood ist es wieder so weit: Die Academy Awards werden verliehen. In der Nacht auf Montag blickt die Filmwelt nach Los Angeles, wenn es wieder heißt: „And the Oscar goes to …“. Noch aber gehört die Bühne dem Red Carpet: Wer ist da – und wer sorgt für den größten Glamour-Auftritt?

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Schon vor der großen Oscar-Gala, die um Mitternacht startet, wird am Red Carpet ordentlich aufgedreht: Supermodel Heidi Klum zog im funkelnden Perlen-Kleid alle Blicke auf sich, Österreichs Shootingstar Felix Kammerer mischte sich unter die Hollywood-Stars. Rose Byrne sorgte in einer eleganten Dior-Robe für Glamour, während Barbie Ferreira in kräftigem Lila einen der auffälligsten Auftritte des Abends hinlegte. Elle Fanning bezauberte in einem weißen Kleid von Givenchy.

Hier sind die Bilder vom Red Carpet zum Durchklicken:

Elle Fanning
Elle Fanning(Bild: AP/Richard Shotwell)
Elle Fanning
Elle Fanning(Bild: AP/Richard Shotwell)
Danielle Brooks
Danielle Brooks(Bild: EPA/RYAN SUN)
Kristen Wiig
Kristen Wiig(Bild: AP/Gregory Bull)
Inga Ibsdotter Lilleaas
Inga Ibsdotter Lilleaas(Bild: AP/Jordan Strauss)
Rita Wilson
Rita Wilson(Bild: AP/Richard Shotwell)
Zoe Saldana
Zoe Saldana(Bild: EPA/RYAN SUN)
Zoe Saldana (links) und Danielle Brooks
Zoe Saldana (links) und Danielle Brooks(Bild: AP/Jordan Strauss)
Miyako Bellizzi (links) und Zoe Saldana
Miyako Bellizzi (links) und Zoe Saldana(Bild: AP/Jordan Strauss)
Wunmi Mosaku mit Babybauch
Wunmi Mosaku mit Babybauch(Bild: EPA/RYAN SUN)
Odessa A‘zion umarmt Jessie Buckley
Odessa A‘zion umarmt Jessie Buckley(Bild: AP/Jordan Strauss)
Odessa A‘zion und Jessie Buckley
Odessa A‘zion und Jessie Buckley(Bild: AP/Jordan Strauss)
Joe Alwyn
Joe Alwyn(Bild: AP/Richard Shotwell)
Jessie Buckley
Jessie Buckley(Bild: AP/Jordan Strauss)
Hudson Williams
Hudson Williams(Bild: AFP/ARTURO HOLMES)
Kerry Condon
Kerry Condon(Bild: AP/Richard Shotwell)
Saja Kilani
Saja Kilani(Bild: AP/Gregory Bull)
Wagner Moura and Sandra Delgado
Wagner Moura and Sandra Delgado(Bild: EPA/JILL CONNELLY)
Spike Lee und Tonya Lewis Lee
Spike Lee und Tonya Lewis Lee(Bild: AP/Gregory Bull)
Miles Caton
Miles Caton(Bild: AP/Jordan Strauss)
Odessa A‘zion
Odessa A‘zion(Bild: AP/Jordan Strauss)
Ji-young Yoo
Ji-young Yoo(Bild: AP/John Locher)
Chris Appelhans, Maggie Kang und Michelle Wong
Chris Appelhans, Maggie Kang und Michelle Wong(Bild: AP/Richard Shotwell)
Rapperin Audrey Nuna
Rapperin Audrey Nuna(Bild: AP/Jordan Strauss)
Rei Ami
Rei Ami(Bild: AFP/MIKE COPPOLA)
Alicia Silverstone
Alicia Silverstone(Bild: AP/Jordan Strauss)
Felicity Jones
Felicity Jones(Bild: AP/Gregory Bull)
Heidi Klum
Heidi Klum(Bild: EPA/RYAN SUN)
Heidi Klum
Heidi Klum(Bild: AP/Jordan Strauss)
Der österreichische Schauspieler Felix Kammerer
Der österreichische Schauspieler Felix Kammerer(Bild: AFP/MIKE COPPOLA)
„Zoomania 2“-Filmproduzentin Yvett Merino mit besonderer Tasche
„Zoomania 2“-Filmproduzentin Yvett Merino mit besonderer Tasche(Bild: AP/Gregory Bull)
Yvette Nicole Brown
Yvette Nicole Brown(Bild: AP/John Locher)
Marlee Matlin
Marlee Matlin(Bild: AP/John Locher)
Chase Infiniti
Chase Infiniti(Bild: AP/Jordan Strauss)
Li Jun Li
Li Jun Li(Bild: EPA/RYAN SUN)
Barbie Ferreira
Barbie Ferreira(Bild: AP/Richard Shotwell)
Rose Byrne
Rose Byrne(Bild: AP/Gregory Bull)
Rose Byrne
Rose Byrne(Bild: AP/Jordan Strauss)
Thea Sofie Loch Næss
Thea Sofie Loch Næss(Bild: EPA/JILL CONNELLY)
Catherine Cohen
Catherine Cohen(Bild: AP/Jordan Strauss)
Bella Thorne
Bella Thorne(Bild: AP/John Locher)
Li Jun Li
Li Jun Li(Bild: AP/Gregory Bull)
Li Jun Li
Li Jun Li(Bild: AP/Gregory Bull)
Mckenna Grace
Mckenna Grace(Bild: AFP/ARTURO HOLMES)

Favoriten bei der Oscar-Gala
Bei der 98. Oscar-Vergabe geht das musikalische Vampir-Südstaatendrama „Blood & Sinners“ mit 16 Nominierungen als Favorit ins Rennen.

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Der schwarzhumorige Politthriller „One Battle After Another“ hat 13 Gewinnchancen, gefolgt von dem Monsterfilm „Frankenstein“, der Tragikomödie „Marty Supreme“ und dem norwegischen Familiendrama „Sentimental Value“ mit je neun Nominierungen. Acht Nennungen holte das Drama „Hamnet“ über die Shakespeare-Familie.

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