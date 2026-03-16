Gwyneth Paltrow hatte den Nackt-Moment des Abends

Ist sie oder ist sie nicht nackt unter ihrer Oscar-Robe? Gwyneth Paltrow sorgte mit ihrem diesjährigen Outfit für das Tuschelthema des Abends. Denn die weiße Robe von Giorgio Armani Privé hatte ein ziemlich aufsehenerregendes Detail ...
Für einen Oscar war Gwyneth Paltrow an diesem Abend zwar nicht nominiert. Dennoch kam die Schauspielerin gerne zu den diesjährigen Academy-Awards, um „Marty Supreme“-Kollege Timothée Chalamet zu unterstützen. Und wurde umgehend zum Tuschelthema.
Kleid mit überraschendem Detail
Der Grund: Paltrow hatte sich ein weißes Kleid von Giorgio Armani Privé ausgesucht, das auf den ersten Blick eigentlich schlichte Eleganz ausstrahlte. Aber auf den zweiten Blick wurde es ziemlich heiß ...
So heiß sogar, dass die Zuschauer wohl ganz genau hinschauten, als Paltrow die Oscar-Bühne enterte, um den Preis für das beste Casting zu vergeben. Die Frage, die viele an diesem Abend nämlich umtrieb: Trägt die Hollywood-Beauty denn gar nichts drunter?
Viel Transparenz, aber nichts drunter
Die weiße Robe von Paltrow war auf beiden Seiten nämlich komplett durchsichtig. Höschen? BH? Fehlanzeige! Dafür gab es endlos lange Beine und bei jedem Schritt den Ansatz von Paltrows Pos zu sehen. Einfach nur wow!
Gwyneth Paltrow hat übrigens bereits Oscar-Geschichte geschrieben. 1999 durfte sich die heute 53-Jährige den Goldjungen als „Beste Hauptdarstellerin“ für ihre Rolle in „Shakespeare in Love“ abholen.
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