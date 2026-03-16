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BH? Höschen?

Gwyneth Paltrow hatte den Nackt-Moment des Abends

Society International
16.03.2026 01:48
Gwyneth Paltrow sorgte bei den Oscars für den Nackt-Moment des Abends.
Gwyneth Paltrow sorgte bei den Oscars für den Nackt-Moment des Abends.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/KEVIN WINTER)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Ist sie oder ist sie nicht nackt unter ihrer Oscar-Robe? Gwyneth Paltrow sorgte mit ihrem diesjährigen Outfit für das Tuschelthema des Abends. Denn die weiße Robe von Giorgio Armani Privé hatte ein ziemlich aufsehenerregendes Detail ...

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Für einen Oscar war Gwyneth Paltrow an diesem Abend zwar nicht nominiert. Dennoch kam die Schauspielerin gerne zu den diesjährigen Academy-Awards, um „Marty Supreme“-Kollege Timothée Chalamet zu unterstützen. Und wurde umgehend zum Tuschelthema.

Kleid mit überraschendem Detail
Der Grund: Paltrow hatte sich ein weißes Kleid von Giorgio Armani Privé ausgesucht, das auf den ersten Blick eigentlich schlichte Eleganz ausstrahlte. Aber auf den zweiten Blick wurde es ziemlich heiß ...

Gwyneth Paltrow gewährte bei den Oscars tiefe Einblicke.
Gwyneth Paltrow gewährte bei den Oscars tiefe Einblicke.(Bild: AFP/KEVIN WINTER)

So heiß sogar, dass die Zuschauer wohl ganz genau hinschauten, als Paltrow die Oscar-Bühne enterte, um den Preis für das beste Casting zu vergeben. Die Frage, die viele an diesem Abend nämlich umtrieb: Trägt die Hollywood-Beauty denn gar nichts drunter?

Gwyneth Paltrow am Red Carpet der Oscar-Gala
Gwyneth Paltrow am Red Carpet der Oscar-Gala(Bild: AP/Richard Shotwell)

Viel Transparenz, aber nichts drunter
Die weiße Robe von Paltrow war auf beiden Seiten nämlich komplett durchsichtig. Höschen? BH? Fehlanzeige! Dafür gab es endlos lange Beine und bei jedem Schritt den Ansatz von Paltrows Pos zu sehen. Einfach nur wow!

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Gwyneth Paltrow hat übrigens bereits Oscar-Geschichte geschrieben. 1999 durfte sich die heute 53-Jährige den Goldjungen als „Beste Hauptdarstellerin“ für ihre Rolle in „Shakespeare in Love“ abholen.

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