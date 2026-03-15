Netanyahu zeigt sich nach Gerüchten um Tod in Café

In dem Video rät Netanyahu den Israelis, nach draußen zu gehen, um frische Luft zu schnappen. Sie sollten aber nahe der Luftschutzbunker bleiben. Er versprach, dass die Einschränkungen des öffentlichen Lebens infolge des Krieges so bald wie möglich aufgehoben würden. Zuletzt hatte es von Israels Armee geheißen, der Krieg gegen den Iran dauere noch mindestens drei Wochen.