Der alte König der Lüfte lebt!

Wo Österreichs Wappentier wieder heimisch wird

Der Seeadler liebt große Wasserlandschaften – und genau dort ist er inzwischen wieder zu finden. Entlang von Donau, March und Thaya, in den Auwäldern des Ostens, rund um den Neusiedler See, im Weinviertel, in den Teichlandschaften des Waldviertels und im Burgenland. Selbst in Oberösterreich sowie in der Ost- und Südsteiermark haben sich inzwischen wieder Brutpaare angesiedelt.