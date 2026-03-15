Kurios: Rapid-Spieler vertauschten ihre Trikots

Leipzig-Fauxpas beschert Stuttgart drei Punkte
Deutsche Bundesliga
Der Trikottausch hat bei Fußballern lange Tradition. Teilweise schon in der Pause. Den Rapidlern Nenad Cvetkovic und Serge-Philipp Raux-Yao unterlief gegen Salzburg diesbezüglich ein Hoppala. Sie tauschten nämlich ungewollt.
Was machen Kicker so alles in der Pause? Unter anderem das verschwitzte Trikot wechseln. Nenad Cvetkovic und Serge-Philippe Raux Yao nahmen den „Wechsel“ gestern gar zu wörtlich, streiften in der Kabine versehentlich das Trikot des anderen über. Schiri Markus Hameter erkannte zwei Minuten nach Wiederbeginn den kuriosen Irrtum, die beiden tauschten auf dem Spielfeld die „Wäsch“ – die Mitspieler konnten sich ein Lachen nicht verkneifen.
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