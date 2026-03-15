Kurios: Rapid-Spieler vertauschten ihre Trikots

Was machen Kicker so alles in der Pause? Unter anderem das verschwitzte Trikot wechseln. Nenad Cvetkovic und Serge-Philippe Raux Yao nahmen den „Wechsel“ gestern gar zu wörtlich, streiften in der Kabine versehentlich das Trikot des anderen über. Schiri Markus Hameter erkannte zwei Minuten nach Wiederbeginn den kuriosen Irrtum, die beiden tauschten auf dem Spielfeld die „Wäsch“ – die Mitspieler konnten sich ein Lachen nicht verkneifen.