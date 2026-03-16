Kylie Jenner zu heiß für Red Carpet der Oscars!

Kein Wunder, dass Timothée Chalamet ohne seine Freundin über den roten Teppich ging. Denn Kylie Jenner hätte ihm auf jeden Fall komplett die Show gestohlen. Ihr Dress war nämlich einfach viel zu heiß für den Red Carpet der Oscar-Gala!
Das Kardashian-Küken gab der Welt via Instagram eine Vorschau, wie sexy ihr Outfit für die diesjährigen Academy-Awards sein wird. Ihr hautenges Kleid brachte ihre atemberaubenden Kurven perfekt zur Geltung.
„Jessica who?“
Das Highlight? Ein Schlüsselloch, das knapp unter dem ausladenden Dekolleté der 28-Jährigen platziert war und zusätzlich für sexy Einblicke sorgte.
In diesem Video präsentierte Kylie Jenner ihr Oscar-Kleid:
Wem das rote Hammer-Outfit irgendwie bekannt vorkam: Kylie bestätigte mit dem Kommentar: „Jessica who?“, dass es tatsächlich eine Kopie des Kleids von der Animations-Schönheit Jessica Rabbit aus dem Kultfilm „Falsches Spiel mit Roger Rabbit“ von 1988 war.
Fans bekamen Schnappatmung
Ihre Fans bekamen bei diesem Anblick regelrecht Schnappatmung, wie ein Anhänger von Kylie bestätigte. „Ich kriege keine Luft!“, japste dieser in den Instagram-Kommentaren.
Auch wenn Kylie den Gang über den Red Carpet schwänzte, im Saal des Dolby Theatres wich sie übrigens nicht von der Seite ihres Liebsten, wie Bilder der Oscar-Gala beweisen. Und auch Chalamet, der ganz in Weiß kam, wollte seine schöne Freundin offenbar gar nicht loslassen.
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