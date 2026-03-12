Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nordafrika

„Meine Zug-Reise durch Marokko“

Reisen & Urlaub
12.03.2026 13:48
Der Al Boraq ist der erste Hochgeschwindigkeitszug Afrikas und erreicht in Marokko die ...
Der Al Boraq ist der erste Hochgeschwindigkeitszug Afrikas und erreicht in Marokko die Spitzengeschwindigkeit von 320 km/h.(Bild: ONMT)
Porträt von Gregor Brandl
Von Gregor Brandl

Mit 320 km/h durch die bunte Perle Nordafrikas! Marokko hat massiv in Highspeed-Strecken investiert. Wir düsen zwischen Casablanca, Rabat und Tanger – und nehmen uns ganz bewusst auch Zeit für Unbekanntes, magische Märkte und die Kulinarik aus 1001 Nacht. Zug fährt ab!

0 Kommentare

Salam aleikum in Marokko! Willkommen in der Perle Nordafrikas, wo man sich auch heute noch die Geschichten aus „1001 Nacht“ erzählt und die arabische Gastfreundschaft nicht nur sprichwörtlich gelebt wird.

Für viele Besucher ist Marokko zunächst einmal Marrakesch. Der Platz der Gaukler mit seinen Schlangenbeschwörern und Bauchtänzerinnen zieht die Menschen seit jeher magisch an. In den verwinkelten Gassen der Medina bieten Kupferschmiede und Kerzendreher ihre Waren an. Es duftet nach Weihrauch und Zimt.

Strecke

  • Station 1: El Jadida

Die kolonial geprägte Portugiesenstadt ist und bleibt ein Geheimtipp für Marokko. Rund um den Hafen und bei der Festung gibt es entzückende Kaffeehäuser. Aktuell wird hier eine Netflix- Serie gedreht. Wir nächtigen im Mazagan Beach Resort.

  • Station 2: Casablanca

Mit drei Millionen Einwohnern ist das Finanzzentrum Casablanca die größte Stadt. Nicht nur der Film mit Humphrey Bogart hat sie berühmt gemacht. Hotel-Tipp trotz langsamer Lifte: das Radisson Blu im Zentrum. 

  • Station 3: Rabat

Willkommen in der Hauptstadt! Touristisch nur wenig erschlossen, fühlt man sich angesichts der Boulevards an Paris erinnert. Die absolute Sauberkeit überall mag überraschen. Top-Sehenswürdigkeiten! Im Fairmont La Marina ist man gut aufgehoben.

  • Station 4: Tanger

An der Straße von Gibraltar prallen Europa und Afrika aufeinander. Tanger ist die vibrierendste Metropole. Man fühlt sich wie in den Kulissen eines Spionagekrimis. Standesgemäß schläft man im Hilton beim Bahnhof.

Station 1: El Jadida
Station 1: El Jadida(Bild: Getty Images/John Elk)
Station 2: Casablanca
Station 2: Casablanca(Bild: Getty Images)
Station 3: Rabat
Station 3: Rabat(Bild: www.tambolydesign.com – stock.adobe.com)
Station 4: Tanger
Station 4: Tanger(Bild: Pierre-Yves Babelon – stock.adobe.com)

Es ist schwer, sich dem Zauber dieser Märchenkulisse zu entziehen, doch wir versuchen es dennoch! Und zwar auf einer Zugreise durch das 38-Millionen-Einwohner-Land, die uns vom beschaulichen Küstenort El Jadida über die Metropolen Casablanca und Rabat bis nach Tanger ganz im Norden an die Straße von Gibraltar führt.

In El Jadida und den Nachbarorten verzaubert der ursprüngliche Alltag mit all seinen Farben.
In El Jadida und den Nachbarorten verzaubert der ursprüngliche Alltag mit all seinen Farben.(Bild: Gregor Brandl)

 Marokko hat in den vergangenen Jahren Milliarden in den Ausbau des Schienennetzes investiert. Und es sind nicht irgendwelche Züge, die hier verkehren. Der Al Boraq ist eine spezielle Version des französischen TGV und erreicht auf den vollausgebauten Strecken eine Spitzengeschwindigkeit von 320 km/h. Der Name leitet sich vom arabischen Wort „barq“ ab, was so viel wie Blitz bedeutet. Gleichzeitig wird gemäß islamischer Tradition so auch ein übernatürliches, pferdeähnliches Wesen bezeichnet, das dem Propheten Mohammed als fliegendes Reittier diente.

Streckennetz wird bis zur WM 2030 fertig sein
Das Netz wird kontinuierlich ausgebaut und soll bis zum Jahr 2030 fertig sein. Denn dann ist Marokko gemeinsam mit Portugal und Spanien Hauptgastgeber der übernächsten Fußball-WM. Und da will man sich im sportbegeisterten Land natürlich keine Blöße geben

Reiseführer Mohammed genießt die Sonne auf der Festungs- anlage.
Reiseführer Mohammed genießt die Sonne auf der Festungs- anlage.(Bild: Gregor Brandl)

Ausgangspunkt für das eigentliche Eisenbahn-Erlebnis ist die als UNESCO-Welterbe gelistete Hafenstadt El Jadida am Atlantik. Mit Reiseführer Mohammed erkunden wir die sternförmige Zitadelle und schauen den Wellen beim Rauschen zu.

Gewürze in allen Farben des Regenbogens gibt’s am Markt.
Gewürze in allen Farben des Regenbogens gibt’s am Markt.(Bild: Gregor Brandl)

„Während der Kolonialzeit“, erzählt Mohammed, „war El Jadida einer der wichtigsten Handelstützpunkte der Portugiesen. Von hier aus wurden die Waren zum Beispiel von den Kapverdischen Inseln nach Europa verschifft.“

Echtes Handwerk, man findet es! Dieser Weber hat soeben eine Decke verkauft.
Echtes Handwerk, man findet es! Dieser Weber hat soeben eine Decke verkauft.(Bild: Gregor Brandl)

Im Cafe do Mar gönnen wir uns mittags einen Tee mit Pfefferminzblättern und Pistazienkekse, die auf der Zunge zergehen. Von der sonnigen Terrasse aus verfolgen wir das bunte Treiben in den Gassen – und fühlen uns spätestens jetzt so richtig angekommen. Aktuell wird in El Jadida eine Netflix-Serie gedreht. Wie lange das alles wohl noch ein Geheimtipp bleiben wird?

Der Holzofen des alten Bäckers von Azemmour 
Apropos Geheimtipp: Wenn Zeit bleibt, unbedingt einen Abstecher ins nahe gelegene Azemmour einlegen. Das Örtchen liegt am Ufer des Flusses Oum Er Rbia, der im Atlasgebirge entspringt und hier nach 555 Kilometern ins Meer mündet. Touristen hat man hier kaum noch gesehen. Umso offener ist die Begegnung mit Einheimischen.

Ein Bäcker lädt in seine Backstube und zeigt voll Stolz seinen Familienbetrieb in vierter Generation. Im Holzofen bäckt er die Fladen wie anno dazumal. „Jede Familie bringt abends ihr eigenes Blech, und in der Früh holen sie das Brot ab. Ich darf ja nichts vertauschen, sonst bekomme ich Probleme“, sinniert der Meister und zwinkert mit den Augen.

Beim Abendessen werden wir im Restaurant L’Oum Errebia verwöhnt. Ich wähle das traditionelle Schmorgericht Tajine aus Lamm mit Pflaumen und Mandeln. Dazu gibt es ein Glas Roséwein aus hiesigem Anbau. Nachts muss ich darüber geträumt haben.

Viele sagen, dass Casablanca nur vom Namen lebt. Aber warum sich nicht auf das Abenteuer ...
Viele sagen, dass Casablanca nur vom Namen lebt. Aber warum sich nicht auf das Abenteuer einlassen?(Bild: Getty Images/iStockphoto)

Am nächsten Tag geht es zeitig los: Mit dem Regionalexpress geht es nach Casablanca. In der Millionenmetropole pulsiert das Leben. Wir werfen einen Blick auf die mächtige Hassan-Moschee und suchen nach Spuren des legendären Films. Allerdings vergeblich. Denn der Streifen mit Humphrey Bogart und Ingrid Bergman wurde ausschließlich in Hollywood gedreht. Egal, Casablanca hat längst eine neue Top-Sehenswürdigkeit. Der riesige und futuristisch designte Bahnhof ist eine würdige Heimat für den Al Boraq. Die Tickets sind gekauft, kurze Pause in der Lounge, und dann geht es schon ab zu Gleis 4.

In der Hauptstadt stehen nicht nur die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten wie der Hassan-Turm, die ...
In der Hauptstadt stehen nicht nur die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten wie der Hassan-Turm, die Metropole gilt längst auch als Eldorado für Kulinarik-Fans.(Bild: Konrad Laszczynski FOTO360 – stock.adobe.com)

Auf die Sekunde genau rollt der Silberpfeil ein. Der Schaffner begrüßt uns freundlich, und einen gefühlten Kaffee im Bordrestaurant später sind wir auch schon in Rabat. Kein Wunder. Bei Tempo 320 vergeht die Zeit naturgemäß wie im Flug.

Rabat ist die Hauptstadt und will auch keinen Zweifel daran lassen. Auf den Boulevards ist das Gras getrimmt, alles scheint blitzblank poliert. Marokkos Fahnen wehen im Wind. Speziell vor dem Parlament. Aber das ist alles nichts im Vergleich zum Königspalast. Mohammed VI. hat sich hier ein ganzes Stadtviertel einverleibt, das man nur mit spezieller Genehmigung betreten darf. Trump wäre wohl neidisch.

„Krone“-Reporter mit dem Ticket vor dem Al-Boraq-Zug auf dem Bahnhof von Casablanca.
„Krone“-Reporter mit dem Ticket vor dem Al-Boraq-Zug auf dem Bahnhof von Casablanca.(Bild: Gregor Brandl)

Im andalusischen Garten blühen Zitronenbäume
Wir streifen durch den Andalusischen Garten, bestaunen die dortigen Zitronenbäume und decken uns dann auf dem Souk mit Andenken ein. Feinschmecker kommen im Restaurant Egiodola auf ihre Rechnung. Der Risotto mit Meeresfrüchten kann es mit Sternenlokalen in Paris oder Rom aufnehmen. Das Service ist zuvorkommend. Die Preise im Vergleich zu Europa erschwinglich. Im Fairmont La Marina ist man für die Übernachtung bestens aufgehoben.

INFOS

  • ANREISE / FLÜGE:
    Direktflüge nach Casablanca oder Tanger gibt es von Österreich aus leider nicht, aber Umsteigeverbindungen über Frankfurt oder Paris sind komfortabel. Ab Salzburg gibt es Direktflüge nach Marrakesch (Eurowings). Ab Wien fliegt Austrian 4 x pro Woche direkt nach Marrakesch, hin und retour ab 298 €.
  • ZUG-TICKETS:
    Tickets für den Schnellzug Al Boraq in Marokko kosten je nach Strecke zwischen 9 und 22 € in der 2. Klasse. Für die erste Klasse muss man etwas mehr kalkulieren. Je früher man bucht (www.oncf.ma/en), desto billiger ist es. Karten auch an den Stationen.
  • ALLGEMEINE INFOS:
    Online unter www.visitmorocco.com/de 

Neuer Morgen, neues Glück. Gerade einmal 80 Minuten dauert die Fahrt im Schnellzug von Rabat in das 250 Kilometer entfernte Tanger.

Tanger ist eine andere Welt, auch für Marokko. Keine Stadt ist weltoffener und europäischer. Kein Wunder, über die Straße von Gibraltar ist es auch nur ein Katzensprung nach Europa. Früher war hier der Treffpunkt der internationalen Spione. Und heute? Der mondäne Lack ist ein wenig ab, aber auch das hat einen gewissen Reiz. Die Bars sind voll. Alkohol wird hier viel offener konsumiert als im Rest des Landes, die Stimmung wirkt ausgelassen.

Wie der Marco Polo von Tanger die Welt bereiste 
Wer mehr über Tanger und Marokko im Allgemeinen erfahren will, sollte unbedingt im Museum von Ibn Battūta vorbeischauen. Er gilt als Marco Polo Afrikas und hat lange vor den europäischen Entdeckern die halbe Welt von Sofia bis Sumatra erkundet. Die Ausstellung ist multimedial und bietet einen brillanten historischen Überblick über ein Kapitel der Geschichte, das in unseren Breiten kaum bekannt ist.

Ibn Battūta aus Tanger gilt als Marokkos Marco Polo.
Ibn Battūta aus Tanger gilt als Marokkos Marco Polo.(Bild: OpenStreetMap contributors)

Tanger weiter zu beschreiben, ist schwer. Die Stadt strahlt einen besonderen Charme aus, der sich nur erleben lässt, wenn man vor Ort ist und sich auch auf das Abenteuer einlassen will.

Ein Satz, der sich sinngemäß auf die gesamte Zugreise umlegen lässt. Marokko im Al Boraq zu erkunden, ist ein einzigartiges Erlebnis, um das Land abseits der ausgetrampelten Pfade kennenzulernen. Bisher wird der Zug in erster Linie von Einheimischen genutzt.

In diesem Sinne: gute Fahrt und salam aleikum.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Reisen & Urlaub
12.03.2026 13:48
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
MarokkoNordafrikaMarrakeschParisGibraltarEuropaAfrikaPortugalSpanien
Netflix
Restaurant
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Reisen & Urlaub
Nordafrika
„Meine Zug-Reise durch Marokko“
Gebühr ist „nur fair“
Blick auf berühmte Felsen kostet bald Eintritt
Krone Plus Logo
Verspätungen, Ausfälle
So haben Sie als Fluggast Recht auf Ihrer Seite
Gewinnspiel
Der Europa-Park lädt zu neuen Abenteuern ein
Krone Plus Logo
Von Arktis bis Indien
Reise in Bildern: So schön ist die Welt wirklich

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine