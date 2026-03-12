„Meine Zug-Reise durch Marokko“

Station 1: El Jadida

Die kolonial geprägte Portugiesenstadt ist und bleibt ein Geheimtipp für Marokko. Rund um den Hafen und bei der Festung gibt es entzückende Kaffeehäuser. Aktuell wird hier eine Netflix- Serie gedreht. Wir nächtigen im Mazagan Beach Resort.

Station 2: Casablanca

Mit drei Millionen Einwohnern ist das Finanzzentrum Casablanca die größte Stadt. Nicht nur der Film mit Humphrey Bogart hat sie berühmt gemacht. Hotel-Tipp trotz langsamer Lifte: das Radisson Blu im Zentrum.

Station 3: Rabat

Willkommen in der Hauptstadt! Touristisch nur wenig erschlossen, fühlt man sich angesichts der Boulevards an Paris erinnert. Die absolute Sauberkeit überall mag überraschen. Top-Sehenswürdigkeiten! Im Fairmont La Marina ist man gut aufgehoben.

Station 4: Tanger

An der Straße von Gibraltar prallen Europa und Afrika aufeinander. Tanger ist die vibrierendste Metropole. Man fühlt sich wie in den Kulissen eines Spionagekrimis. Standesgemäß schläft man im Hilton beim Bahnhof.