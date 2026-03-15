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Kasperl der Woche

Licht an: Willkommen im Intriganten-Stadl des ORF

Wien
15.03.2026 16:00
Das ORF-Zentrum am Küniglberg
Das ORF-Zentrum am Küniglberg(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Michael Pommer
Von Michael Pommer

Zwangsgebühren, Intrigen, Luxuspensionen – der ORF kommt nicht aus den Schlagzeilen heraus. „Krone“-Wien-Chefredakteur Michael Pommer verschenkt ein neues TV-Konzept und verleiht den Titel Kasperl der Woche.

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Das ORF-Programm selbst ist, in Anbetracht dessen, was sich hinter der Kamera abspielt, vergleichsweise zu vernachlässigen. Damit der Österreicher, der Monat für Monat diese Kolonie der Selbstgefälligen am Küniglberg mitfinanzieren darf, nicht den Überblick über das Geschehen verliert, verschenken wir an den Öffentlich-Rechtlichen dieses bahnbrechende TV-Konzept: Licht an für den Intriganten-Stadl!

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