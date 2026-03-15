Licht an: Willkommen im Intriganten-Stadl des ORF

Das ORF-Programm selbst ist, in Anbetracht dessen, was sich hinter der Kamera abspielt, vergleichsweise zu vernachlässigen. Damit der Österreicher, der Monat für Monat diese Kolonie der Selbstgefälligen am Küniglberg mitfinanzieren darf, nicht den Überblick über das Geschehen verliert, verschenken wir an den Öffentlich-Rechtlichen dieses bahnbrechende TV-Konzept: Licht an für den Intriganten-Stadl!