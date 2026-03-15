„Rapid ist in der Lage, Meister zu werden“

Daniel Beichler (Salzburg-Trainer): „In der ersten Hälfte haben wir gegen den Ball kein gutes Spiel gemacht, Rapid zu viel spielen lassen. Die zweite Hälfte war mal so, mal so. Rapid hatte zu viele Möglichkeiten. Am Ende wäre trotzdem ein Unentschieden drin gewesen. Die Rote Karte war ärgerlich, es war ein Missverständnis mit Alexander Schlager. Wir haben nicht die Dominanz, die wir uns vorgenommen haben, ausgestrahlt. Wir sind nur dann überlegen, wenn wir unsere Basics auf den Platz bringen, und da waren wir nicht gut genug. Die Spieler laufen sehr viel, aber wir haben zu wenig Zugriff. Die Leistung heute war nicht unser Anspruch. Es war die schlechteste Leistung, seit ich hier Trainer bin. Ich werde nie sagen, dass die Burschen nicht alles gegeben haben. Jetzt wartet brutale Arbeit, wir müssen mega hackeln. Ich will nicht mehr hören, dass die Trainingswoche gut war, sondern Leistung auf dem Platz sehen. Wir müssen in einen Flow kommen. Es ist schwer für mich, weil es heute schlechter war als letzte Woche, aber es muss weitergehen. Ich bin nach wie vor von meinen Offensivspielern überzeugt, doch wir müssen zwingender werden.“