VW kann jetzt „China Speed“ – aber nur in China

Es ist keine Einbahnstraße

Für Horror-Szenarien und Deindustrialisierungs-Panik gibt der „local-for-local“-Trend allein aber kein Anlass; denn die Verschiebungen laufen auch in die Gegenrichtung. Auch Deutschland und Europa können davon profitieren, wie etwa die Ansiedelung des Tesla-Werks in Brandenburg oder die zu erwartenden Werks-Eröffnungen chinesischer Hersteller zeigen. Dass das für Unternehmen und Gemeinwesen gut funktionieren kann, zeigen seit Jahren schon die anderen asiatischen Hersteller: Konzerne wie Toyota, Nissan oder Hyundai entwickeln und bauen bereits seit Längerem Autos für Europa auch in Europa.