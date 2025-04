VW trumpft in Shanghai auf: Drei neue ID-Modelle

Exklusive Pläne für China

Die neuen Fahrzeuge sind Teil der Strategie „In China, für China“, mit der Volkswagen seine Marktführerschaft auf dem wichtigsten Automobilmarkt der Welt behaupten will. Bis 2027 will der Konzern mehr als 30 neue Modelle in China einführen, davon mehr als 20 im Bereich der New Energy Vehicles. Dabei sollen die Entwicklungszeiten durch das neue Technologiezentrum in Hefei auf maximal 34 Monate verkürzt werden. Designchef Andreas Mindt sieht in der Studie ID. CODE, die VW 2024 in Peking präsentierte, die stilistische Basis, auf der die neuen Fahrzeuge mit jeweils angepasster Designsprache aufbauen.