Ein Nickerchen bringt‘s: Powernap macht schlau!

Zum richtigen Zeitpunkt wieder aufwachen

Dr. Saletu beschreibt einen beliebten Trick, um nicht länger als etwa 15 Minuten zu nappen: „Halten Sie beim Einschlafen einen Schlüssel in der Hand. Fällt er zu Boden, ist das Nickerchen garantiert vorbei.“ Wieso klappt das? „Beim Einschlafen sinkt der Muskeltonus im Körper spürbar ab. Nach 10 bis 20 Minuten – an der Grenze vom leichten Schlaf zum Tiefschlaf – verlieren vor allem die feinen Haltemuskeln in der Hand ihre Spannung. Dadurch kann der Schlüssel nicht mehr gehalten werden und fällt herunter. Das Geräusch und die plötzliche Bewegung wecken das Gehirn sofort auf. So wird der Übergang in den Tiefschlaf verhindert und der Powernap bleibt kurz und erholsam.“