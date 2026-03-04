Vorteilswelt
Vor dem Standesamt

Ivona Dadic gab langjährigem Freund das „Ja-Wort“

Sport-Mix
04.03.2026 19:51
(Bild: duljo.photography)
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

Ivona Dadic, eine der besten österreichischen Leichtathletinnen aller Zeiten, und ihr langjähriger Freund Dario Glavas sind ein Paar. Die beiden gaben einander auf dem Standesamt das „Ja-Wort“. Die „Krone“ gratuliert ganz herzlich!

0 Kommentare

„Das war nur die standesamtliche Trauung“, schrieb uns Ivona, „die große Hochzeit folgt erst im September!“ Nach diesen Bildern, die sie uns schickte, kann man sich vage vorstellen, wie ihre „große Hochzeit“ aussehen wird. Das wird ein rauschendes Fest werden.

(Bild: duljo.photography)

Antrag auf dem Tafelberg
Höchst romantisch war ja schon Darios Hochzeitsantrag verlaufen. Auf dem Tafelberg von Kapstadt war Dario vor Ivi mit dem Verlobungsring in die Knie gesunken und hatte um ihre Hand angehalten. Das war schon viel zu schön, um wahr zu wahr zu sein. Ivi meinte damals: „Wir teilen diesen Moment, den wir niemals vergessen werden!“ Die Bilder gingen damals um die Welt.

Lesen Sie auch:
Ivona Dadic hat sich verlobt.
Romantik pur
Ivona Dadic wurde von Heiratsantrag überrascht!
12.07.2025

Jetzt „Ivona Glavas-Dadic“
Ihre große Leichtathletik-Karriere wird Ivi als „Ivona Glavas-Dadic fortsetzen. Ihre größten sportlichen Erfolge waren die Silbermedaillen im Fünfkampf bei der Hallen-Weltmeisterschaft 2018 in Birmingham und bei der Hallen-EM 2017 in Belgrad. Zudem hatte sie bei der Freiluft 2016 in Amsterdam im Siebenkampf Bronze gewonnen.

Sport-Mix
04.03.2026 19:51
