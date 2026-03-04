Ivona Dadic gab langjährigem Freund das „Ja-Wort“

Antrag auf dem Tafelberg

Höchst romantisch war ja schon Darios Hochzeitsantrag verlaufen. Auf dem Tafelberg von Kapstadt war Dario vor Ivi mit dem Verlobungsring in die Knie gesunken und hatte um ihre Hand angehalten. Das war schon viel zu schön, um wahr zu wahr zu sein. Ivi meinte damals: „Wir teilen diesen Moment, den wir niemals vergessen werden!“ Die Bilder gingen damals um die Welt.