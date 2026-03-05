Entschleunigen in Österreichs einzigem Frauenhotel

Aktiv sein oder einfach nur sein

Der Kraftplatz im Mühlviertel bietet Raum für beides: Bewegung und Ruhe. Wohltuende Gymnastikeinheiten bringen den Kreislauf in Schwung, während Spaziergänge im Wald, Radtouren durch die Hügel oder – je nach Saison – Skifahren am Sternstein neue Energie schenken.

Wer möchte, genießt einfach die Stille und lässt die Gedanken in einer der vier unterschiedlichen Saunen (Finnische Sauna, Bio Sauna ca. 65°, Dampfbad und Calidarium ca. 50°) ziehen. Das Ladies-Hideaway bietet auch ein kleines, aber feines Hallenbad. So kann man in kuscheliger Bademantel-Atmosphäre, fernab vom Trubel der Großstädte, der natürlichen Schönheit einen Frischekick geben.

Das eingespielte Team des Hauses sorgt mit Herz und Hingabe dafür, dass jeder Aufenthalt individuell und persönlich wird – ganz nach den eigenen Bedürfnissen.