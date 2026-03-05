Entschleunigen in Österreichs einzigem Frauenhotel

Entschleunigen. Auftanken. Erblühen. Im Sternsteinhof, Österreichs einzigem Frauenhotel, steht das Wohlbefinden des weiblichen Geschlechts an erster Stelle. Eingebettet in die sanften Hügel und weiten Waldlandschaften des Mühlviertler Hochlands liegt das Haus wie ein geschützter Garten – ein Rückzugsort nur für Frauen, die Körper und Seele etwas Gutes tun möchten.
Hier geht es nicht um Termine und To-do-Listen, sondern um Zeit für sich selbst. Um Stille. Um Energie. Und um echte Begegnungen. Mit nur 21 Gästen bleibt der Sternsteinhof bewusst klein und persönlich. Fremde werden hier schnell zu Freundinnen, Gespräche entstehen ganz von selbst. Ob alleine, mit der Tochter, der Schwester oder den besten Freundinnen – gemeinsame Erinnerungen sind garantiert.
Kosmetik, Massagen und ganz viel Ich-Zeit
Im Sternsteinhof dreht sich alles um Wohlbefinden. Von klassischen Gesichtsbehandlungen über Körperanwendungen bis hin zu wohltuenden Massagen, Maniküren und Pediküren – das Verwöhnprogramm lässt kaum Wünsche offen. Am Vormittag eine entspannende Massage, am Nachmittag ein Spaziergang durch die Natur, am Abend ein gemütliches Beisammensein bei der Rundum-Sorglos-Vollpension – so fühlt sich echte Auszeit an.
Aktiv sein oder einfach nur sein
Der Kraftplatz im Mühlviertel bietet Raum für beides: Bewegung und Ruhe. Wohltuende Gymnastikeinheiten bringen den Kreislauf in Schwung, während Spaziergänge im Wald, Radtouren durch die Hügel oder – je nach Saison – Skifahren am Sternstein neue Energie schenken.
Wer möchte, genießt einfach die Stille und lässt die Gedanken in einer der vier unterschiedlichen Saunen (Finnische Sauna, Bio Sauna ca. 65°, Dampfbad und Calidarium ca. 50°) ziehen. Das Ladies-Hideaway bietet auch ein kleines, aber feines Hallenbad. So kann man in kuscheliger Bademantel-Atmosphäre, fernab vom Trubel der Großstädte, der natürlichen Schönheit einen Frischekick geben.
Das eingespielte Team des Hauses sorgt mit Herz und Hingabe dafür, dass jeder Aufenthalt individuell und persönlich wird – ganz nach den eigenen Bedürfnissen.
Sternsteinhof Spa Day
Zusätzlich gibt es Urlaub auf Probezeit: Beim Sternsteinhof Spay Day können Sie das Haus einen Tag lang kennenlernen! Raus aus dem Alltag, rein in die Wohlfühloase der besonderen Klasse. Und manchmal reicht auch ein Tag schon aus, um wieder mit frischer Energie in den Alltag zu starten. Für Alleingenießer, Mutter-Tochter-Kurzurlaube oder gemeinsam mit einer Freundin – packen Sie Ihre Badetasche und verbringen Sie einen erholsamen Tag im Sternsteinhof.
Jetzt Kurzaufenthalt gewinnen
Ein besonderes Highlight wartet zudem auf eine glückliche Gewinnerin: Verlost wird ein Kurzaufenthalt mit drei Nächtigungen inklusive „Rundum-Sorglos“-Vollpension sowie drei Behandlungen – klassische Kosmetik, Teilmassage und Körperpflegepackung – im Gesamtwert von 500 Euro.
Der Sternsteinhof ist mehr als ein Hotel. Er ist ein Kraftplatz für Frauen, die sich selbst wieder spüren wollen – mitten im idyllischen Mühlviertel.
Oberlaimbach 20
A-4190 Bad Leonfelden
T: +43 7213 63 65
E: info@sternsteinhof.at
W: https://sternsteinhof.at/