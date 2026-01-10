Bär, Löwe, Wolf, Delfin – Schlaftypen im Check

Früher war die Sache einfach: Entweder man sprang morgens gut gelaunt und voller Tatendrang aus dem Bett wie eine Lerche oder man tappte nachts noch wach durch die Wohnung wie eine Eule. Diese sogenannten Chronotypen – auch Schlaftypen genannt – beschreiben die individuelle innere Uhr eines Menschen, also wann er am leistungsfähigsten ist und wann er Schlaf braucht. Sie hängen mit dem circadianen Rhythmus zusammen, der biologische Prozesse über den Tag steuert.