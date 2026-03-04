„Iris Dena“ versenkt: USA zeigen Video von Angriff

Hegseth: „Ein leiser Tod“

Hegseth bestätigte öffentlich, dass die USA hinter dem Angriff stehen. „Ein amerikanisches U-Boot hat ein iranisches Kriegsschiff versenkt, das glaubte, in internationalen Gewässern sicher zu sein“, sagte er. Der Angriff sei „ein leiser Tod“ gewesen. Laut Hegseth handle es sich um die erste Versenkung eines feindlichen Schiffes durch einen Torpedo seit dem Zweiten Weltkrieg – tatsächlich ist es zumindest eines von nur wenigen bekannten Fällen seit damals.