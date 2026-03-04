Gewaltige Explosion
„Iris Dena“ versenkt: USA zeigen Video von Angriff
Mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen eines einschlagenden Torpedos geht das Weiße Haus an die Öffentlichkeit: Die US-Regierung um Verteidigungsminister Pete Hegseth hat ein Video veröffentlicht, das die Versenkung der iranischen Fregatte „IRIS Dena“ vor der Südküste Sri Lankas zeigen soll.
Nach Angaben Hegseths wurde das iranische Kriegsschiff in der Nacht auf Mittwoch durch einen von einem US-U-Boot abgefeuerten Torpedo getroffen. Das Pentagon stellte Aufnahmen eines Mark-48-Torpedos bereit, der die Fregatte trifft. Auf den Bildern ist eine gewaltige Wasserfontäne zu sehen, kurz darauf verschwindet das Schiff im Meer.
87 Tote, 32 Gerettete
Nach Angaben sri-lankischer Behörden befand sich die „IRIS Dena 44“ Seemeilen (rund 81 Kilometer) vor Galle – außerhalb der Territorialgewässer, aber innerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone des Inselstaates. Das Schiff soll sich auf der Rückkehr von einem von Indien organisierten Marine-Manöver im Golf von Bengalen befunden haben.
Sri Lankas Außenminister Vijitha Herath erklärte, die Küstenwache habe um 5.08 Uhr einen Notruf erhalten. Die Besatzung habe von einer Explosion gesprochen. Bis 6 Uhr sei ein erstes Marineschiff entsandt worden, eine Stunde später ein weiteres.
Nach offiziellen Angaben wurden 32 Crewmitglieder gerettet. 87 Leichen seien geborgen worden. Insgesamt soll die Fregatte rund 180 Personen an Bord gehabt haben. Als die Rettungskräfte eintrafen, sei das Schiff bereits gesunken gewesen, berichtete ein Marinesprecher – sichtbar sei nur noch ein Ölteppich gewesen.
Hegseth: „Ein leiser Tod“
Hegseth bestätigte öffentlich, dass die USA hinter dem Angriff stehen. „Ein amerikanisches U-Boot hat ein iranisches Kriegsschiff versenkt, das glaubte, in internationalen Gewässern sicher zu sein“, sagte er. Der Angriff sei „ein leiser Tod“ gewesen. Laut Hegseth handle es sich um die erste Versenkung eines feindlichen Schiffes durch einen Torpedo seit dem Zweiten Weltkrieg – tatsächlich ist es zumindest eines von nur wenigen bekannten Fällen seit damals.
Das Pentagon veröffentlichte das Video der Attacke selbst. Hegseth, früher Moderator bei Fox News und nun Pentagon-Chef, erklärte zudem, man kämpfe „um zu gewinnen“.
Kritik an Rechtmäßigkeit
Der Angriff sorgt auch innerhalb der USA für Diskussionen. Der frühere US-Luftwaffenoffizier und frühere Pentagon-Experte für zivile Schadensbewertung, Wes Bryant, bezeichnete die Attacke als illegal. Er stellte infrage, ob von dem Schiff eine unmittelbare Bedrohung ausgegangen sei.
Die „IRIS Dena“ war nach Angaben aus Sri Lanka nicht in offene Kampfhandlungen verwickelt. Sie galt als modernste Fregatte der iranischen Marine und war unter anderem mit Flugabwehrraketen, Anti-Schiff-Raketen, Geschützen und Torpedorohren ausgestattet.
Konflikt weitet sich aus
Der Vorfall ereignete sich am fünften Tag einer anhaltenden US-israelischen Luftoffensive gegen den Iran. Washington kündigte weitere Angriffe auf „tiefere“ Ziele im Iran an. Gleichzeitig griffen US-Streitkräfte proiranische Milizen im Irak an. Die iranischen Revolutionsgarden erklärten ihrerseits, Raketen- und Drohnenangriffe im Nahen Osten fortzusetzen.
Auch andere Länder sind betroffen: Die Türkei teilte mit, eine iranische Rakete sei auf ihren Luftraum zugeflogen und von der NATO-Luftabwehr abgefangen worden. Zudem ist die Schifffahrt durch die Straße von Hormus seit Tagen stark beeinträchtigt. Nach UNO-Angaben sollen in den ersten beiden Kriegstagen mindestens 100.000 Menschen aus Teheran geflohen sein.
