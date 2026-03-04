Capitals und VSV legen im Pre-Play-off vor

Die Capitals stellten die Weichen vor 4410 Zuschauern früh auf Sieg. Die Wiener führten nach zwei Dritteln durch Tore von Marc-Olivier Duquette (13.), Jeremy Gregoire (21./Powerplay), Felix Koschek (23.) und Mitch Hults (38.) bereits 4:0. Den Ungarn gelang durch Anze Kuralt (41.) nur noch Ergebniskosmetik, für den Schlusspunkt sorgte Linden Vey (53.). Die Caps haben damit vier von bisher fünf Saisonduellen mit Szekesfehervar gewonnen. Im Vorjahr waren sie im Pre-Play-off an Fehervar gescheitert.