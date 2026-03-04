Handball-Nationalteam verliert gegen Spanien

Nach gut 20 Minuten lag man erstmals mit vier Treffern in Führung (10:6), die durchaus auch etwas höher hätte sein können. Dabei waren die bei der WM im Dezember schmerzlich vermissten Rückraum-Stützen Katarina Pandza und Johanna Reichert noch gar nicht im Einsatz. Danach lief es mit den beiden aber nicht unbedingt besser, der Vorsprung schmolz bis zur Pause auf zwei Tore.