Putin will Gaslieferungen „jetzt sofort“ stoppen

Putin: „Es geht ums Geschäft“

Einen politischen Hintergrund für seine Überlegungen wies Putin zurück. Es gehe um wirtschaftliche Interessen. Wenn die EU ohnehin bald kein russisches Gas mehr abnehme, „ist es besser, jetzt selbst aufzuhören und in die Länder zu gehen, die zuverlässige Partner sind, und uns dort zu etablieren“, sagte er. Die Preistreiberei auf dem Gasmarkt führte er auf eine aus seiner Sicht fehlerhafte Politik der EU zurück.