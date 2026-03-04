„Das Jagdkommando war immer an unserer Seite“

Weitere Flüge geplant

Der erste große Rückholflug mit österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern aus der Nahost-Krisenregion wurde von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) empfangen. Für den morgigen Tag sind zwei weitere Charterflüge geplant, nämlich aus Maskat und der saudi-arabischen Hauptstadt Riad. Diese seien allerdings noch nicht bestätigt, da der Luftraum immer wieder gesperrt werde. „Außerdem sind die Slots sehr eng, da Tausende Europäer die Region verlassen wollen“, so Meinl-Reisinger.