Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nahost-Heimkehrer

„Das Jagdkommando war immer an unserer Seite“

Österreich
04.03.2026 23:37
Familie Knabl ist erleichtert, dass alle gut angekommen sind.
Familie Knabl ist erleichtert, dass alle gut angekommen sind.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Josef Poyer
Porträt von Kronen Zeitung
Von Josef Poyer und Kronen Zeitung

Wieder gut angekommen sind 151 Österreicher. Wegen des Iran-Krieges konnten sie die ursprüngliche Rückreise nicht antreten beziehungsweise mussten sie einen Umweg auf sich nehmen. Doch am Mittwochabend endete die Odyssee auf dem Wiener Flughafen. Die „Krone“ war beim großen Wiedersehen dabei.

0 Kommentare

Am Donnerstag um 22.04 Uhr konnten 151 Österreicherinnen und Österreicher aufatmen. Sie landeten mit dem Airbus A320 des ägyptischen Flugunternehmens Sky Vision Airlines erfolgreich in Wien. 

Unter den Heimkehrern war auch Hans-Jörg Steffl. Der Burgenländer reiste von Dubai über den Landweg nach Maskat im Oman. „Die Rückreise war höchst professionell organisiert. Das Jagdkommando war immer an unserer Seite“, berichtet er nach der Landung. Worauf er sich am meisten freut: „Auf meine Frau und eine Dusche!“

Yasmina Kobza landete wieder sicher in Wien.
Yasmina Kobza landete wieder sicher in Wien.(Bild: Imre Antal)
Hans-Jörg Steffl aus dem Burgenland freut sich nach der Odyssee auf eine Dusche.
Hans-Jörg Steffl aus dem Burgenland freut sich nach der Odyssee auf eine Dusche.(Bild: Imre Antal)

Familien waren tagelang unterwegs
Auch Yasmina Kobza aus Wien ist erleichtert, wieder gut in Österreich angekommen zu sein. „Es war anstrengend, viele Familien waren tagelang unterwegs. Danke an alle Helfer!“

Auf ihre Enkelin freut sich Liane Knabl. Die Niederösterreicherin wartete gemeinsam mit ihrem Mann am Flughafen auf die Familie ihrer Tochter. Ein Urlaub in der Sonne war geplant. Doch der Nahost-Krieg änderte die Pläne der dreiköpfigen Familie. „Für meine dreijährige Enkelin tut es mir leid, dass nichts aus dem Dubai-Aufenthalt geworden ist.“

Lesen Sie auch:
Flugausfälle, Stornos, geschlossene Flughäfen – die Folgen des Angriffs auf den Iran bekommen ...
Krone Plus Logo
Flugausfälle und Co.
Was tun, wenn Traumurlaub zum Albtraum wird
02.03.2026
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
02.03.2026

Weitere Flüge geplant
Der erste große Rückholflug mit österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern aus der Nahost-Krisenregion wurde von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) empfangen. Für den morgigen Tag sind zwei weitere Charterflüge geplant, nämlich aus Maskat und der saudi-arabischen Hauptstadt Riad. Diese seien allerdings noch nicht bestätigt, da der Luftraum immer wieder gesperrt werde. „Außerdem sind die Slots sehr eng, da Tausende Europäer die Region verlassen wollen“, so Meinl-Reisinger.

Zitat Icon

Jetzt hat die Sicherheitslage die ersten Rückholflüge möglich gemacht, wir haben die Gunst der Stunde sofort genutzt.

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger

Bild: Michael Gruber

Aktuell seien knapp 18.000 Staatsbürger in der Krisenregion registriert, hieß es vonseiten des Außenministeriums, davon 2.300 Reisende. Der „Peak“ bei den Reiseregistrierungen sei bereits überschritten, berichtete ein Sprecher am Mittwochnachmittag. Die Anzahl der Reiseregistrierten ist mit derzeit rund 1.400 in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) am höchsten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
04.03.2026 23:37
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
WienDubaiOmanÖsterreich
Sky
Airbus A320
Familie
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
446.655 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
359.577 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
249.376 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
3521 mal kommentiert
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
2585 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Kolumnen
Wenn Herbert Kickl unser Bundeskanzler wäre …
2050 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Mehr Österreich
Nahost-Heimkehrer
„Das Jagdkommando war immer an unserer Seite“
Ohne Führerschein
Kinder im Pkw: Mutter liefert sich Verfolgungsjagd
Ärger über ÖBB
„So allan“: Zug nach Fürstenfeld fuhr leer davon
Krone Plus Logo
Kurz vor Baubeginn
Darum kommt riesiges Schulprojekt jetzt doch nicht
Haus teils evakuiert
Granate in Grazer Keller gefunden – Notsprengung!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf