„So allan“: Zug nach Fürstenfeld fuhr leer davon

„Sekundengenaue Abfahrtszeiten“

Im Wortlaut anders, aber im Inhalt ähnlich klingt dann auch die Antwort des ÖBB-Kundenservice auf die Beschwerdemail. Von der Verkehrsleitzentrale würden „sekundengenaue Abfahrtszeiten“ vorgegeben, „an die sich das Zugpersonal halten muss“, heißt es darin. „Nach Abfertigung des Zuges können die Türen nicht mehr geöffnet werden. Es handelt sich dabei keinesfalls um Unhöflichkeit, sondern vorrangig um eine Sicherheitsmaßnahme“, so die Antwort. So lief der Zug jedenfalls nicht Gefahr, von Weiterreisenden bestiegen zu werden …