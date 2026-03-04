Eine Familie, die das Fliegen beherrscht

LIVE: Altach führt! Salzburg läuft die Zeit davon
ÖFB-Cup im Ticker
Weit, weiter, Prevc! Domen und Nika Prevc springen in diesem Winter von Sieg zu Sieg. Die Konkurrenz staunt über das slowenische Geschwisterpaar. Die Familie grinst. Bei den Prevcs liegt die Kunst des Fliegens wohl in den Genen.
Auf dem Tennisplatz, auf dem Fußballfeld, in der Schwimmhalle oder im Eiskanal – Geschwister im Profisport faszinieren seit jeher. Auch im heimischen Sportgeschehen sorgen Familien für Furore: Ricarda und Raphael Haaser im alpinen Skilauf, Jasmin und Albin Ouschan im Pool-Billard, Veronika und Johannes Aigner bei den Paralympics.
