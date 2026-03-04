Eine Familie, die das Fliegen beherrscht

Auf dem Tennisplatz, auf dem Fußballfeld, in der Schwimmhalle oder im Eiskanal – Geschwister im Profisport faszinieren seit jeher. Auch im heimischen Sportgeschehen sorgen Familien für Furore: Ricarda und Raphael Haaser im alpinen Skilauf, Jasmin und Albin Ouschan im Pool-Billard, Veronika und Johannes Aigner bei den Paralympics.