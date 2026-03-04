Kinder im Pkw: Mutter liefert sich Verfolgungsjagd

Eine 22-jährige Autofahrerin lieferte sich am Mittwochvormittag auf der Tiroler Inntalautobahn eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Im Fahrzeug, das mehrere technische Mängel aufwies, saßen dabei auch die zwei kleinen Kinder der Einheimischen.
Weil er zu schnell auf der A12 unterwegs war, wurde eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung im Gemeindegebiet von Vomp (Bezirk Schwaz) auf den Wagen der 22-Jährigen aufmerksam. Die Beamten wollten die Lenkerin daraufhin bei der Ausfahrt Vomp von der Autobahn ableiten, um sie zu kontrollieren.
Lenkerin flüchtete im letzten Moment
Die Frau machte zunächst auch Anstalten, den Polizisten zu folgen. Doch: „Äußerst knapp vor dem Ende des Verzögerungsstreifens wechselte die Lenkerin plötzlich wieder auf die A12 und versuchte mit überhöhter Geschwindigkeit, sich der Anhaltung zu entziehen“, berichtet die Exekutive. Wenig später habe man den Pkw dann doch anhalten können.
Bei der folgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die 22-jährige Österreicherin keinen gültigen Führerschein besitzt. An ihrem Pkw entdeckten die Beamten zudem mehrere technische Mängel. Die Frau befand sich nicht allein im Wagen: Sie führte ihre beiden Kinder im Alter von drei und fünf Jahren mit.
