Gesundheitsexperte zerlegt rote Wahlarzt-Pläne

Mehr Privatärzte durch Honorar-Deckel

Grundsätzlich hält Pichlbauer den Ansatz für verfehlt: „Die Politik glaubt, mit Verboten auf ein seit Jahrzehnten bekanntes Problem reagieren zu können – aber das ist falsch.“ Die Marktlogik sei eine andere. Wenn Wahlärzte stärker eingeschränkt würden, bestehe die Gefahr, dass viele von ihnen zu reinen Privatärzten werden. Deren Leistungen würden dann gar nicht mehr – auch nicht teilweise – von den Krankenkassen erstattet.