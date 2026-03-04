Fesselnder Gothic-Klassiker mit Jessey Buckley

Monster sucht Frau! Zur Not auch eine nicht mehr unter den Lebenden weilende. Dabei sind Frankensteins (Christian Bale) Gelüste keineswegs nekrophiler Natur. Er will ein Weib, das er spüren kann. Mit Hilfe der für ihre abartigen Versuche bekannten Wissenschafterin Dr. Euphronious (Annette Bening) wird alsbald eine schöne Leich’ erweckt. Die unglückselige Ida („Hamnet“-Star Jessie Buckley) war einem Mord zum Opfer gefallen und ist, kaum dass sie die Augen aufschlägt, in Sachen viriler Attraktivität auch nicht groß wählerisch. Schon bald machen Frankenstein und seine „Braut“ in bester „Bonnie & Clyde“-Manier das Chicago der 1930er Jahre unsicher.