Halbfinale: Salzburg gegen Altach ab 18 Uhr LIVE

„Riesenchance“ für Altach

Altach, das am Sonntag in Graz in der letzten Runde des Grunddurchgangs noch um eine Mini-Chance auf die Meistergruppe spielt, kommt also mit breiter Brust. „Wir müssen genauso weitermachen. Wir haben eine sehr gute Energie. Es ist ein schwieriges Los, aber wir fahren nach Salzburg, um ins Finale zu kommen. Es ist eine Riesenchance, die wir nutzen wollen“, betonte Zaric, der in einem etwaigen Endspiel auf den LASK oder Ried treffen würde. Seine Truppe hat zudem den kleinen mentalen Bonus, dem Ligakrösus in der laufenden Saison beim 2:2 (a) und 1:1 (h) schon zweimal Punkte abgenommen zu haben.