„Snoozen“ – wenn der Wecker mehrmals klingelt

Ganz so eindeutig ist die Sache dann aber offenbar doch nicht, wenn man neuen Forschungen Glauben schenkt: Für eine im Journal of Sleep Research veröffentlichte Studie wurden „Gewohnheits-Snoozer“ im Schlaflabor untersucht. Die Teilnehmer durften an einem Morgen 30 Minuten weiterschlummern (und dabei dreimal die Taste drücken), an einem anderen mussten sie sofort aufstehen. Das Ergebnis: Die zusätzliche Schlummerzeit verschlechterte weder Stimmung noch Cortisol-Aufwachreaktion oder Morgenmüdigkeit deutlich. In manchen kognitiven Tests schnitten die Snoozenden sogar etwas besser ab als nach dem abrupten Aufstehen.