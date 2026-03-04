Makabre Industrie-Kampagne gegen Erbschaftssteuer

Mit einer deftigen Kampagne macht die Industriellenvereinigung nun gegen die Erbschaftssteuer mobil. „Ungeheuer, diese Todessteuer. Weg damit!“ heißt es etwa auf einem Sujet mit einem Sensenmann. Die Erbschaftssteuer sei eine „Todessteuer“, weil sie „genau in jenem Moment greift, in dem Familien einen Verlust verarbeiten“, erklärt die IV und fordert ein Ende des „Steuerwahns“.