Halbfinale: Ried gegen den LASK ab 20.30 Uhr LIVE

Beide Klubs gehen sieglos ins Duell

Seit dem 1:1 sind die Athletiker sieglos geblieben. Beim 1:5 gegen Salzburg setzte es die erste Niederlage unter Kühbauer, am Wochenende gab es bei der Austria ein 2:2. Auch Ried kann auf keine jüngeren Erfolge zurückblicken. Einem 1:1 bei der WSG Tirol folgte ein 1:2 beim GAK. Im Unterschied zum LASK ist die Meistergruppe für den Aufsteiger damit nur noch mit fremder Hilfe zu erreichen.