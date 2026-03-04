Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

ÖFB-Cup im Ticker

Halbfinale: Ried gegen den LASK ab 20.30 Uhr LIVE

Fußball National
04.03.2026 05:00
LASK-Trainer Didi Kühbauer hat das Endspiel im ÖFB-Cup im Visier.
LASK-Trainer Didi Kühbauer hat das Endspiel im ÖFB-Cup im Visier.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Halbfinale im ÖFB-Cup! Der SV Ried trifft auf den LASK. Wir berichten live ab 20.30 Uhr – siehe Ticker unten.

0 Kommentare

Hier der Liveticker:

Im emotional aufgeladenen Oberösterreich-Duell peilen die SV Ried und der LASK die Reise nach Klagenfurt an. Die Innviertler standen zuletzt vor vier Jahren im Finale des ÖFB-Fußball-Cups, die Linzer peilen das erste Endspiel seit 2021 an. Der LASK tritt heute als leichter Favorit in Ried an. Die jüngsten Aufeinandertreffen lassen ein ausgeglichenes Spiel vermuten.

  Von den letzten sechs Aufeinandertreffen gingen fünf mit einem Remis zu Ende, eines entschied Ried für sich. Das jüngste Duell fand vor erst zweieinhalb Wochen in Ried statt. Die Gäste schafften dabei erst in der 103. Minute per Elfmeter den Ausgleich zum 1:1. Der Schlager ist mit 7.336 Zuschauern seit Tagen ausverkauft. Im Vorfeld sorgten Bilder abseits des Sportlichen für Aufregung.

Aufregung um Fan-Schal
So wurde Ried-Präsident Thomas Gahleitner in einem nur wenige Sekunden langen Video gefilmt, wie er einen angesengten LASK-Schal hält. In den sozialen Medien gingen die Wogen hoch. Gahleitner sprach im Nachgang von einer „sinnbefreiten“ Aktion seinerseits, die im Zuge eines freundschaftlichen Schlagabtauschs mit Freunden aus der LASK-Fanlager passiert sei. „Da war keinerlei Boshaftigkeit oder Respektlosigkeit gegenseitig zu spüren“, beteuerte Gahleitner am Wochenende auf Sky.

Lesen Sie auch:
Vorm Cup-Halbfinal-Derby Ried – LASK am Mittwoch brennt mehr als ein Schal.
Krone Plus Logo
Vor ÖFB-Cup-Derby
Schal-Skandal: Die katastrophale Symbolik bleibt!
01.03.2026

  Ried kann auf zwei Cup-Titelgewinne (1998, 2011) zurückblicken. Der LASK hat den Cup nur einmal gewonnen: 1965 als erster Club, der nicht in Wien beheimatet war. Nun soll es ein Cup-Held des Vorjahres richten: Dietmar Kühbauer führte den WAC 2025 überraschend an den Wörthersee, wo die Wolfsberger auch die Trophäe stemmten. Am 1. Mai soll für den Burgenländer im Optimalfall ein Deja-vu erfolgen.

  Kühbauer stellte sich aber auf keinen leichten Gang im Innviertel ein. „Es ist eine Aufgabe, die sehr, sehr hart wird. Das hat man schon vor zwei Wochen gesehen, dass in Ried sehr viel benötigt wird, dass man da ins Finale einziehen kann“, sagte der LASK-Coach. Sicher sei das Finale das Ziel. „Aber wir wissen, da wird harte Gegenwehr kommen.“

Beide Klubs gehen sieglos ins Duell
Seit dem 1:1 sind die Athletiker sieglos geblieben. Beim 1:5 gegen Salzburg setzte es die erste Niederlage unter Kühbauer, am Wochenende gab es bei der Austria ein 2:2. Auch Ried kann auf keine jüngeren Erfolge zurückblicken. Einem 1:1 bei der WSG Tirol folgte ein 1:2 beim GAK. Im Unterschied zum LASK ist die Meistergruppe für den Aufsteiger damit nur noch mit fremder Hilfe zu erreichen.

Ried hat auf dem Weg ins Halbfinale kein Gegentor hinnehmen müssen. Die routinierte Abwehr soll gegen Sasa Kalajdzic und Co. auch nun ein Trumpf sein. Vorne sollen Nadelstiche zum Erfolg führen. „Wir haben beim letzten Heimspiel gegen den LASK gezeigt, dass wir für diese Mannschaft eine große Gefahr sein können“, sagte Philipp Pomer. Der Linksverteidiger war 2022 im verlorenen Finale gegen Salzburg dabei.

Ried-Coach Maximilian Senft
Ried-Coach Maximilian Senft(Bild: GEPA)

Maximilian Senft sieht den Druck beim Gegner. „Die Rollen sind vor der Partie klar verteilt, und wir nehmen unsere Rolle als Underdog gerne an“, so der Ried-Coach. Man wolle den LASK „über die volle Distanz fordern und schlussendlich besiegen“. Personell können beide Clubs auf ihr Stammpersonal zurückgreifen. Im Endspiel wartet entweder Salzburg oder Altach.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
04.03.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
442.152 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
409.387 mal gelesen
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
319.737 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
4120 mal kommentiert
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
3412 mal kommentiert
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Kolumnen
Es keimt schon ein zarter Kanzler-Bonus …
954 mal kommentiert
Stocker scheint sich am Ballhausplatz mehr und mehr einzuleben.
Mehr Fußball National
ÖFB-Cup im Ticker
Halbfinale: Salzburg gegen Altach ab 18 Uhr LIVE
ÖFB-Cup im Ticker
Halbfinale: Ried gegen den LASK ab 20.30 Uhr LIVE
Die Tinte ist trocken
ÖFB und ORF einigten sich auf Rechtepaket bis 2030
Krone Plus Logo
Red Bull Salzburg
Nur ein Spieler weiß, wie es ins Cup-Finale geht
Hochkarätige Gäste
100 Tage bis zur Endrunde: Der Krone-WM-Stammtisch
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf