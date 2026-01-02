In diesem Alter entscheidet sich Ihr Herzrisiko

Übergewicht im Kindesalter kann die Gesundheit im Erwachsenenleben massiv gefährden – doch eine neue Studie aus Schweden zeigt: Wer sein Gewicht rechtzeitig normalisiert, kann das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich senken. Forscher der Universität Göteborg werteten Daten von 103.000 Menschen aus, die zwischen 1945 und 1968 geboren wurden, und verfolgten ihre gesundheitliche Entwicklung bis ins Erwachsenenalter.