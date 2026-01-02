In diesem Alter entscheidet sich Ihr Herzrisiko

Übergewicht im Kindesalter kann die Gesundheit im Erwachsenenleben massiv gefährden – doch eine neue Studie aus Schweden zeigt: Wer sein Gewicht rechtzeitig normalisiert, kann das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich senken. Forscher der Universität Göteborg werteten Daten von 103.000 Menschen aus, die zwischen 1945 und 1968 geboren wurden, und verfolgten ihre gesundheitliche Entwicklung bis ins Erwachsenenalter.
Die Untersuchung von Jenny Kindblom und Co-Autoren, veröffentlicht in JAMA Pediatrics, zeigt: Wer erst in der Pubertät Übergewicht entwickelte, hatte ein 83 Prozent höheres Risiko für koronare Herzkrankheiten wie Herzinfarkt. Wer hingegen schon als Kind übergewichtig war und dies bis ins junge Erwachsenenalter blieb, trug ein um 53 Prozent höheres Risiko.
Abnehmen wirkt wie „Gesundheitsbooster“
Die gute Nachricht: Wurde das Übergewicht vor dem jungen Erwachsenenalter normalisiert, entsprach das Herz-Kreislauf-Risiko dem von Personen mit dauerhaft normalem Gewicht. „Abnehmen rund um die Pubertät wirkt wie ein Gesundheitsbooster für das Erwachsenenleben“, betonen die Forscher.
Auffällig sei zudem, dass Übergewicht, das erst zu Beginn der Pubertät auftrat, das Risiko stärker erhöhte als anhaltendes Übergewicht von Kindheit an.
Die Studie unterstreicht die Bedeutung einer Früherkennung von Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen, gefolgt von gezielter Unterstützung und Therapie. Laut UNICEF-Bericht leiden weltweit 9,4 Prozent der Fünf- bis 19-Jährigen an Adipositas, während 9,2 Prozent untergewichtig sind. In den USA sind sogar 41 Prozent der Jugendlichen übergewichtig oder adipös.
