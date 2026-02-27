Am 13. März öffnet die WU Wien ihren Campus für alle, die vor ihrer Studienwahl stehen. Am Programm stehen Vorträge zu den drei Bachelorprogrammen „Wirtschafts- und Sozialwissenschaften“, „Wirtschaftsrecht“ sowie „Business and Economics“, Aufnahmeverfahren sowie Mustervorlesungen, Campusführungen und Informationsstände.
Die Wahl des richtigen Studiums ist eine der wichtigsten Entscheidungen nach der Matura und fühlt sich oft mehr nach Fragen als nach Antworten an: Welches Studium passt zu den eigenen Interessen? Wie läuft ein Studium an der Uni überhaupt ab? Oder welche Vorteile bietet die WU im Vergleich zu anderen Hochschulen? Um das richtige Studium zu finden, braucht es einen guten Überblick über das Angebot und die Karrierechancen.
Studieren mitten in Wien – an einer der Top-Wirtschaftsuniversitäten
Die WU Wien zählt zu den Top-Wirtschaftsuniversitäten weltweit und steht für höchste Qualität in Forschung und Lehre. Bestätigt wird das durch die drei renommiertesten internationalen Akkreditierungen EQUIS, AACSB und AMBA – ein Qualitätsmerkmal, das weltweit nur 1% der Hochschulen tragen.
Auch im Financial Times European Business School Ranking 2025 wurde die WU erneut ausgezeichnet: Platz 1 in Österreich und Platz 6 im gesamten deutschsprachigen Raum.
Mit rund 22.000 Studierenden aus etwa 110 Ländern ist die WU ein internationaler, moderner Studienort, der junge Menschen optimal auf eine globalisierte Arbeitswelt vorbereitet.
Drei Bachelorprogramme – vielfältig und zukunftsorientiert
Die WU bietet drei Bachelorprogramme an, die unterschiedliche Interessen abdecken und gleichzeitig starke Berufsperspektiven eröffnen:
Der WU Tag der offenen Tür am 13. März 2026
Von 9 bis 15 Uhr öffnet der Campus an der WU seine Türen und zeigt, was ein Bachelorstudium an einer der weltweit führenden Wirtschaftsuniversitäten ausmacht. Im Rahmen von Expert-Talks geben Lehrende Einblicke ins jeweilige Studienprogramm und stellen dabei Aufbau, Inhalte und Karriereaussichten vor. Außerdem erhalten Interessierte alle Details zum Aufnahmeverfahren, zur Bewerbungsfrist und zu Auslandssemestern, Einblicke in das vielfältige Angebot an Spezialisierungen sowie Services rund um den Studienstart und das Studierendenleben.
Mehr als nur ein Info-Tag
Orientierung und persönliche Beratung stehen beim WU Tag der offenen Tür an oberster Stelle: Mitarbeitende der WU Wien beantworten Fragen zu Studienwahl, Zugangsvoraussetzungen und Berufsperspektiven, während Studierende aus erster Hand von ihrem Alltag, Prüfungen, Gruppenarbeiten und Auslandsaufenthalten berichten. Mustervorlesungen ermöglichen außerdem ein echtes „Hineinschnuppern“ in das Uni-Leben, Campusführungen zeigen Lernräume, Bibliotheken und Treffpunkte des studentischen Alltags.
Der WU Tag der offenen Tür bietet damit nicht nur Information, sondern vor allem Sicherheit bei einer der wichtigsten Entscheidungen im Bildungsleben.
Die Teilnahme ist kostenlos. Für Campusführungen ist eine Anmeldung empfohlen. Alle Details zum Programm und zur Anmeldung der Campusführungen finden Sie HIER.