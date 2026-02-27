Der WU Tag der offenen Tür am 13. März 2026

Am 13. März öffnet die WU Wien ihren Campus für alle, die vor ihrer Studienwahl stehen. Am Programm stehen Vorträge zu den drei Bachelorprogrammen „Wirtschafts- und Sozialwissenschaften“, „Wirtschaftsrecht“ sowie „Business and Economics“, Aufnahmeverfahren sowie Mustervorlesungen, Campusführungen und Informationsstände.