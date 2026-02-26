Skitourgruppe konnte sich knapp vor Lawine retten

„Aufgrund dieses Lawinenereignisses entschied sich die Gruppe, an Ort und Stelle zu bleiben, und setzte einen Notruf ab. Sie wurde unverletzt vom Team des Polizeihubschraubers und der Alpinen Einsatzgruppe Spittal an der Drau geborgen und nach Mallnitz geflogen“, so die Landespolizeidirektion.