Skitourgruppe konnte sich knapp vor Lawine retten

Eine Gruppe aus Wien war am Donnerstagvormittag auf dem Ankogel in Mallnitz (Kärnten) mit Tourenski unterwegs. Sie lösten dabei eine Schneebrettlawine aus. Ein Polizeihubschrauber rettete die Tourengeher.
Drei Männer und eine Frau im Alter von 22 Jahren wagten eine Skitour in die Ankogelgruppe. Laut der Landespolizeidirektion waren die Tourengeher „unerfahren“, aber doch allesamt mit „Notfallausrüstung – LVS, Sonde und Schaufel ausgestattet“.
Setzten sofort Notruf ab
Im Bereich des Lassacher Kees kehrte die Wiener Gruppe um und fuhr in Richtung Ausgangspunkt – Bergstation der Ankogelbahn – zurück. Dabei löste sie im Bereich unterhalb der Grauleitenspitze eine Schneebrettlawine aus. Zum Glück wurden die vier Tourengeher von den Schneemassen nicht erfasst.
„Aufgrund dieses Lawinenereignisses entschied sich die Gruppe, an Ort und Stelle zu bleiben, und setzte einen Notruf ab. Sie wurde unverletzt vom Team des Polizeihubschraubers und der Alpinen Einsatzgruppe Spittal an der Drau geborgen und nach Mallnitz geflogen“, so die Landespolizeidirektion.
Dort, wo die Tourengeher aufstiegen und auch bei ihren Abfahrtsspuren, gingen kurze Zeit später noch weitere Lawinen ab.
