Bald sind sechs von zehn Menschen übergewichtig

Besonders betroffen sind Staaten des Pazifiks, Südamerikas und im Nahen Osten. So sollen im Jahr 2050 in den Arabischen Emiraten, in Kuwait und in Syrien jeweils 94 Prozent der über 25-Jährigen übergewichtig oder adipös sein. In den Staaten, die ein hohes Bruttonationalprodukt haben, sollen bis 2050 vor allem die Menschen in Chile, Australien, Griechenland, in den USA und Neuseeland zu viel Gewicht haben.