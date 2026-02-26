Orbán: EU-Inspektoren sollen Pipeline untersuchen

Die Initiative ziele darauf ab, eine zeitnahe Lösung in dieser Frage zu erleichtern, heißt es in dem Schreiben. Ungarn hatte aus Protest gegen den Stopp der Öllieferungen neue Russland-Sanktionen und einen EU-Kredit in Höhe von 90 Milliarden Euro für Kiew blockiert. Die Ukraine begründet den Lieferstopp mit Schäden an der Pipeline durch russische Angriffe Ende Jänner Allerdings wurde vor wenigen Tagen eine Pumpstation der Erdölleitung in der russischen Tatarstan.von einer ukrainischen Drohne angegriffen. Wie hoch der Schaden ist, ist unbekannt.