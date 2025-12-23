Herzinfarkte: Radikale Therapie rettet Leben

Genau dieser Frage widmete sich ein internationales Wissenschaftlerteam unter der Leitung von Shamir Mehta von der McMaster University in Kanada. Die Forscher werteten die Daten aus sechs klinischen Studien mit insgesamt 8836 Patienten aus, die ein akutes Koronarsyndrom erlitten hatten. Das durchschnittliche Alter der Studienteilnehmer lag bei 65,8 Jahren. Bei 4259 Patienten wurden im Zuge des akuten Eingriffs alle relevanten Koronarstenosen behandelt, bei den übrigen beschränkte sich die Intervention auf die für den Herzinfarkt verantwortliche Blockade.