„Gegenmaßnahmen“

Drohne näherte sich französischem Flugzeugträger

26.02.2026 22:44
Der Flugzeugträger Charles de Gaulle ankert im Hafen von Malmö und soll sich später einer ...
Der Flugzeugträger Charles de Gaulle ankert im Hafen von Malmö und soll sich später einer NATO-Übung anschließen.(Bild: EPA/Johan Nilsson)
Von krone.at

Eine Drohne unbekannter Herkunft sorgte an Bord des französischen Flugzeugträgers Charles de Gaulle in schwedischen Gewässern für Aufregung. Es mussten „Gegenmaßnahmen ergriffen“ werden.

Der Flugkörper wurde am Mittwoch in mehreren Seemeilen Entfernung vom im Hafen von Malmö ankernden Kriegsschiff entdeckt und von schwedischen Abwehrsystemen in seinem Betrieb gestört, wie die schwedische und französische Armee am Donnerstag mitteilten. Ein Schiff der schwedischen Marine hatte Störsender aktiviert, um die Drohne vom Kurs abzubringen.

Ferner entdeckte die schwedische Küstenwache am Donnerstag eine Ölverschmutzung nahe dem Flugzeugträger. Zu dem Ölleck sei eine Untersuchung eingeleitet worden, teilte die schwedische Küstenwache mit. „Wir untersuchen, von welchem der Schiffe die Verschmutzung stammt, und nehmen vor Ort Ölproben.“

Flugzeugträger nimmt in Kürze an NATO-Übung teil
Der Flugzeugträger war am Mittwoch für einen Hafenbesuch in Malmö eingetroffen. Er soll sich später einer NATO-Übung anschließen. Der Ostseeraum war zuletzt wiederholt Schauplatz mysteriöser Drohnenflüge über Flughäfen und sensiblen Militär- und Industriestandorten. Angesichts der Spannungen zwischen den NATO-Mitgliedsstaaten und Russland wegen des mittlerweile seit vier Jahren andauernden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine geriet Moskau in den Verdacht, hinter diesen Vorfällen zu stecken.

