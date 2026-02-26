Drohne näherte sich französischem Flugzeugträger

Flugzeugträger nimmt in Kürze an NATO-Übung teil

Der Flugzeugträger war am Mittwoch für einen Hafenbesuch in Malmö eingetroffen. Er soll sich später einer NATO-Übung anschließen. Der Ostseeraum war zuletzt wiederholt Schauplatz mysteriöser Drohnenflüge über Flughäfen und sensiblen Militär- und Industriestandorten. Angesichts der Spannungen zwischen den NATO-Mitgliedsstaaten und Russland wegen des mittlerweile seit vier Jahren andauernden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine geriet Moskau in den Verdacht, hinter diesen Vorfällen zu stecken.