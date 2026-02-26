Pink und ihr Mann Carey Hart trennen sich

Laut US-Medienberichten haben sich Pop-Diva Pink und ihr Mann Carey Hart zum zweiten Mal und nun wohl endgültig getrennt. Die beiden waren – mit kurzer Unterbrechung – 20 Jahre lang verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder.
Die Online-Ausgabe der Zeitschrift „People“ zitiert eine nicht näher genannte Quelle. Weder die 46-jährige Musikerin noch der 50-jährige Motocross-Fahrer sollen für eine Stellungnahme erreichbar gewesen sein.
Die beiden hatten sich 2001 bei den Summer X Games in Philadelphia (US-Staat Pennsylvania) kennen- und lieben gelernt. 2006 heiratete das Paar in Costa Rica. Doch bereits nach zwei Jahren trennten sich Pink, die mit bürgerlichem Namen Alecia Moore heißt, und Hart. Man blieb aber freundschaftlich verbunden und schließlich kam es zur Versöhnung, die Scheidung wurde abgesagt. Die Beziehung „neu aufgebaut“, wie es damals gegenüber „People“ hieß.
Tochter Willow Sage (14) und Sohn Jameson Moon (8) festigten die Ehe, die dennoch ihre Höhen und Tiefen hatte. Pink und Hart absolvierten auch Einzel- und Paartherapien. Sie gingen zwar ihre Wege, doch blieben sie zusammen – nach dem Motto: „Wir brauchen einander nicht. Aber wir wählen einander.“
