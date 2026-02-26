Pink und ihr Mann Carey Hart trennen sich

Die beiden hatten sich 2001 bei den Summer X Games in Philadelphia (US-Staat Pennsylvania) kennen- und lieben gelernt. 2006 heiratete das Paar in Costa Rica. Doch bereits nach zwei Jahren trennten sich Pink, die mit bürgerlichem Namen Alecia Moore heißt, und Hart. Man blieb aber freundschaftlich verbunden und schließlich kam es zur Versöhnung, die Scheidung wurde abgesagt. Die Beziehung „neu aufgebaut“, wie es damals gegenüber „People“ hieß.